"Brigamos até o final": Vitão atravessa o gramado de joelhos após Inter vencer e ficar na Série A

Vitão (E) comemora com Mercado (D) o primeiro gol do zagueiro argentino contra o Bragantino. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter seguirá entre os 20 times da Série A em 2026. A permanência foi confirmada neste domingo (7), após a vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino, no Beira-Rio.

O triunfo foi combinado com tropeços de Fortaleza (para o Botafogo) e Ceará (para o Palmeiras). Os resultados foram cruciais para que o Colorado se garantisse na elite.

O zagueiro Vitão, que deu a assistência para o gol de Mercado, celebrou a permanência na Série A atravessando o gramado de joelhos. Em entrevista, ele falou sobre o sentimento de alívio após escapar do rebaixamento.

— Estamos muito focados no nosso jogo, mas quando você depende de outros resultados é difícil, muito difícil. Só que o nosso foco foi totalmente aqui. Claro que, depois, quando o jogo foi para a parte final, nós fomos recebendo as notícias dos outros jogos e felizes por ter conseguido escapar desse rebaixamento, a verdade é essa. A gente brigou até o final. Esse clube merece agora descansar a mente, descansar o corpo e voltar para o ano que vem em busca de grandes coisas — afirmou o zagueiro Vitão.

O resultado fez com que o Inter terminasse a Série A na 16ª colocação. Foram 44 pontos somados ao longo de 38 rodadas.