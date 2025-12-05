Brigada Militar monitora treinos do Inter

Prestes a definir a vida no Brasileirão, na luta contra o rebaixamento, o Inter terá um reforço nos bastidores: a segurança. Nesta sexta e no sábado (6), há ameaças de protestos no CT Parque Gigante, nos últimos treinos da equipe. Com isso, a Brigada Militar monitora a movimentação para evitar qualquer protesto.
Há preocupação no clube em virtude de informações que circulam nas redes sociais e grupos de torcedores. Desta forma, profissionais adicionais foram contratados pontualmente para aumentar o contingente no ambiente de treinos.
De acordo com apuração de Zero Hora, a Brigada Militar está ciente e realiza ronda com efetivo nas cercanias do CT para qualquer eventualidade ter maior agilidade nas ações. A reapresentação colorada está marcada para as 16h para o primeiro das duas últimas sessões dentro de quatro linhas deste ano. A última atividade tende a ocorrer no final da manhã deste sábado.
Depois, os atletas iniciam o regime de concentração para a decisão contra o Bragantino, no Beira-Rio, às 16h. A segurança no estádio também será maior que em outros jogos pelo caráter decisivo.
Em 2025, após resultados negativos, em três ocasiões alguns torcedores protestaram no CT. Numa delas, em setembro, houve invasão, com a situação sendo controlada rapidamente pela Brigada Militar.