Brigada Militar monitora treinos do Inter

Ônibus com a delegação colorada durante chegada ao CT. Geison Lisboa - Rádio Gaúcha

Prestes a definir a vida no Brasileirão, na luta contra o rebaixamento, o Inter terá um reforço nos bastidores: a segurança. Nesta sexta e no sábado (6), há ameaças de protestos no CT Parque Gigante, nos últimos treinos da equipe. Com isso, a Brigada Militar monitora a movimentação para evitar qualquer protesto.

Há preocupação no clube em virtude de informações que circulam nas redes sociais e grupos de torcedores. Desta forma, profissionais adicionais foram contratados pontualmente para aumentar o contingente no ambiente de treinos.

De acordo com apuração de Zero Hora, a Brigada Militar está ciente e realiza ronda com efetivo nas cercanias do CT para qualquer eventualidade ter maior agilidade nas ações. A reapresentação colorada está marcada para as 16h para o primeiro das duas últimas sessões dentro de quatro linhas deste ano. A última atividade tende a ocorrer no final da manhã deste sábado.

Depois, os atletas iniciam o regime de concentração para a decisão contra o Bragantino, no Beira-Rio, às 16h. A segurança no estádio também será maior que em outros jogos pelo caráter decisivo.