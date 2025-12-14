Borré se manifesta sobre o fim de temporada no Inter: “Desafio mais importante da minha carreira”

Borré participou de 47 jogos em 2025. Jefferson Botega / Agencia RBS

O ano de 2025 foi de tensão para os colorados. Após um início promissor, o time viu seu rendimento despencar, a ponto de garantir a permanência na Série A apenas na última rodada do Brasileirão. O susto foi grande e, talvez, os aprendizados sejam ainda maiores ao se projetar a próxima temporada.

Muitos jogadores foram cobrados pelo baixo rendimento apresentado ao longo do ano. Um dos mais exigidos pela torcida foi o atacante Rafael Borré. O colombiano viveu mais baixos do que altos na temporada. Por meio de suas redes sociais, o camisa 19 fez uma reflexão sobre seu 2025.

— O futebol, que tantas alegrias me deu ao longo destes anos, me colocou o desafio mais difícil da minha carreira. Em uma temporada que começou de forma incrível, acabamos salvando este grandioso clube nos acréscimos. Não me resta mais que agradecer a Deus, à minha família, aos meus companheiros e aos diretores, membros da equipe técnica e à minha equipe de trabalho por não desistirem, e à bola por me dar este ensinamento que me permitirá voltar mais forte — disse Borré em sua conta oficial no Instagram.