Beira-Rio em números: confira a média e o total de público e renda dos jogos do Inter em 2025

Com 825.308 torcedores no Beira-Rio ao longo da temporada, o Inter terminou o ano com público total superior ao do Grêmio, que levou 768.884 pessoas à Arena. A diferença, porém, não se refletiu na arrecadação: o Colorado somou cerca de R$ 19,6 milhões em renda bruta, menos da metade do valor registrado pelo rival.
Ao todo, o Inter disputou 32 partidas como mandante, uma a mais que o Grêmio, o que ajuda a contextualizar a vantagem no número absoluto de torcedores, além dos jogos expressivos em copas. A média de público no Beira-Rio foi de 25.791 pessoas por jogo, contra 24.803 do Tricolor.
Em termos financeiros, a disparidade aparece de forma ainda mais clara. A média de renda por partida do Inter ficou em R$ 612 mil, bem abaixo da do Grêmio, que ultrapassou a marca de R$ 1,3 milhão por jogo ao longo do ano. Contudo, vale destacar que, até a troca de gestão da Arena, em outubro, a renda das partidas não ficava integralmente com o Tricolor.
Os maiores públicos colorados vieram em jogos decisivos e de grande apelo, como os Gre-Nais — a final do Gaúcho foi o maior público do ano no Beira-Rio, com 49.295 torcedores — e as partidas da Libertadores, especialmente contra Flamengo e Atlético Nacional.
Confira todos os jogos do Inter no Beira-Rio em 2025
Inter x México (amistoso)
- Público: 43.011
- Renda: R$ 1.510.895
Inter 2 X 0 Juventude (Campeonato Gaúcho)
- Público: 21.338
- Renda: R$ 509.659
Inter 1x0 Avenida (Campeonato Gaúcho)
- Público: 14.323
- Renda: R$ 286.513
Inter 3x0 Brasil de Pelotas (Campeonato Gaúcho)
- Público: 12.120
- Renda: R$ 188.529
Inter 2x0 Monsoon (Campeonato Gaúcho)
- Público: 18.394
- Renda: R$ 443.847
Inter 3x1 Caxias (Campeonato Gaúcho)
- Público: 29.333
- Renda: R$ 844.927
Inter 1 x 1 Grêmio (Campeonato Gaúcho)
- Público: 49.295
- Renda: R$ 960.232
Inter 3 x 0 Cruzeiro (Brasileirão)
- Público: 31.321
- Renda: R$ 749.921
Inter 3 x 0 Atlético Nacional (Libertadores)
- Público: 42.804
- Renda: R$ 1.450.770
Inter 0 x 1 Palmeiras (Brasileirão)
- Público: 30.665
- Renda: R$ 707.347
Inter 3 x 3 Nacional (Libertadores)
- Público: 37.492
- Renda: R$ 1.303.355
Inter 3 x 1 Juventude (Brasileirão)
- Público: 35.427
- Renda: R$ 736.960
Inter 1 x 0 Maracanã (Copa do Brasil)
- Público: 16.145
- Renda: R$ 156.488
Inter 1 x 1 Mirassol (Brasileirão)
- Público: 12.150
- Renda: R$ 200.638
Inter 2 x 1 Bahia (Libertadores)
- Público: 33.712
- Renda: R$ 1.232.653
Inter 0 x 2 Fluminense (Brasileirão)
- Público: 13.502
- Renda: R$ 267.198
Inter 1 x 0 Vitória (Brasileirão)
- Público: 21.041
- Renda: R$ 546.287
Inter 1 x 0 Ceará (Brasileirão)
- Público: 31.976
- Renda: R$ 846.264
Inter 1 x 1 Vasco (Brasileirão)
- Público: 13.188
- Renda: R$ 325.681
Inter 1 x 2 Fluminense (Copa do Brasil)
- Público: 33.801
- Renda: R$ 872.396
Inter 1 x 2 São Paulo (Brasileirão)
- Público: 9.084
- Renda: R$ 197.850
Inter 1 x 3 Flamengo (Brasileirão)
- Público: 22.241
- Renda: R$ 670.689
Inter 0 x 2 Flamengo (Libertadores)
- Público: 43.581
- Renda: R$ 1.816.062
Inter 2 x 1 Fortaleza (Brasileirão)
- Público: 9.099
- Renda: R$ 151.897
Inter 2 x 3 Grêmio (Brasileirão)
- Público: 28.176
- Renda: R$ 881.513
Inter 1 x 1 Corinthians (Brasileirão)
- Público: 28.176
- Renda: R$ 202.661
Inter 2 x 0 Botafogo (Brasileirão)
- Público: 12.825
- Renda: R$ 261.861
Inter 2 x 0 Sport (Brasileirão)
- Público: 20.781
- Renda: R$ 217.213
Inter 0 x 0 Atlético-MG (Brasileirão)
- Público: 32.644
- Renda: R$ 306.556
Inter 2 x 2 Bahia (Brasileirão)
- Público: 18.524
- Renda: R$ 148.114
Inter 1 x 1 Santos (Brasileirão)
- Público: 37.429
- Renda: R$ 405.340
Inter 3 x 1 Bragantino (Brasileirão)
- Público: 21.710
- Renda: R$ 195.127
