Beira-Rio em números: confira a média e o total de público e renda dos jogos do Inter em 2025

Com 825.308 torcedores no Beira-Rio ao longo da temporada, o Inter terminou o ano com público total superior ao do Grêmio, que levou 768.884 pessoas à Arena. A diferença, porém, não se refletiu na arrecadação: o Colorado somou cerca de R$ 19,6 milhões em renda bruta, menos da metade do valor registrado pelo rival.

Ao todo, o Inter disputou 32 partidas como mandante, uma a mais que o Grêmio, o que ajuda a contextualizar a vantagem no número absoluto de torcedores, além dos jogos expressivos em copas. A média de público no Beira-Rio foi de 25.791 pessoas por jogo, contra 24.803 do Tricolor.

Em termos financeiros, a disparidade aparece de forma ainda mais clara. A média de renda por partida do Inter ficou em R$ 612 mil, bem abaixo da do Grêmio, que ultrapassou a marca de R$ 1,3 milhão por jogo ao longo do ano. Contudo, vale destacar que, até a troca de gestão da Arena, em outubro, a renda das partidas não ficava integralmente com o Tricolor.

Os maiores públicos colorados vieram em jogos decisivos e de grande apelo, como os Gre-Nais — a final do Gaúcho foi o maior público do ano no Beira-Rio, com 49.295 torcedores — e as partidas da Libertadores, especialmente contra Flamengo e Atlético Nacional.

Confira todos os jogos do Inter no Beira-Rio em 2025

Inter x México (amistoso)

Público : 43.011

: 43.011 Renda: R$ 1.510.895

Inter 2 X 0 Juventude (Campeonato Gaúcho)

Público: 21.338

21.338 Renda: R$ 509.659

Inter 1x0 Avenida (Campeonato Gaúcho)

Público : 14.323

: 14.323 Renda: R$ 286.513

Inter 3x0 Brasil de Pelotas (Campeonato Gaúcho)

Público : 12.120

: 12.120 Renda: R$ 188.529

Inter 2x0 Monsoon (Campeonato Gaúcho)

Público : 18.394

: 18.394 Renda: R$ 443.847

Inter 3x1 Caxias (Campeonato Gaúcho)

Público : 29.333

: 29.333 Renda: R$ 844.927

Inter 1 x 1 Grêmio (Campeonato Gaúcho)

Público: 49.295

49.295 Renda: R$ 960.232

Inter 3 x 0 Cruzeiro (Brasileirão)

Público : 31.321

: 31.321 Renda: R$ 749.921

Inter 3 x 0 Atlético Nacional (Libertadores)

Público : 42.804

: 42.804 Renda: R$ 1.450.770

Inter 0 x 1 Palmeiras (Brasileirão)

Público : 30.665

: 30.665 Renda: R$ 707.347

Inter 3 x 3 Nacional (Libertadores)

Público : 37.492

: 37.492 Renda: R$ 1.303.355

Inter 3 x 1 Juventude (Brasileirão)

Público : 35.427

: 35.427 Renda: R$ 736.960

Inter 1 x 0 Maracanã (Copa do Brasil)

Público : 16.145

: 16.145 Renda: R$ 156.488

Inter 1 x 1 Mirassol (Brasileirão)

Público : 12.150

: 12.150 Renda: R$ 200.638

Inter 2 x 1 Bahia (Libertadores)

Público : 33.712

: 33.712 Renda: R$ 1.232.653

Inter 0 x 2 Fluminense (Brasileirão)

Público : 13.502

: 13.502 Renda: R$ 267.198

Inter 1 x 0 Vitória (Brasileirão)

Público : 21.041

: 21.041 Renda: R$ 546.287

Inter 1 x 0 Ceará (Brasileirão)

Público : 31.976

: 31.976 Renda: R$ 846.264

Inter 1 x 1 Vasco (Brasileirão)

Público : 13.188

: 13.188 Renda: R$ 325.681

Inter 1 x 2 Fluminense (Copa do Brasil)

Público : 33.801

: 33.801 Renda: R$ 872.396

Inter 1 x 2 São Paulo (Brasileirão)

Público : 9.084

: 9.084 Renda: R$ 197.850

Inter 1 x 3 Flamengo (Brasileirão)

Público : 22.241

: 22.241 Renda: R$ 670.689

Inter 0 x 2 Flamengo (Libertadores)

Público : 43.581

: 43.581 Renda: R$ 1.816.062

Inter 2 x 1 Fortaleza (Brasileirão)

Público : 9.099

: 9.099 Renda: R$ 151.897

Inter 2 x 3 Grêmio (Brasileirão)

Público : 28.176

: 28.176 Renda: R$ 881.513

Inter 1 x 1 Corinthians (Brasileirão)

Público : 28.176

: 28.176 Renda: R$ 202.661

Inter 2 x 0 Botafogo (Brasileirão)

Público : 12.825

: 12.825 Renda: R$ 261.861

Inter 2 x 0 Sport (Brasileirão)

Público : 20.781

: 20.781 Renda: R$ 217.213

Inter 0 x 0 Atlético-MG (Brasileirão)

Público : 32.644

: 32.644 Renda: R$ 306.556

Inter 2 x 2 Bahia (Brasileirão)

Público : 18.524

: 18.524 Renda: R$ 148.114

Inter 1 x 1 Santos (Brasileirão)

Público : 37.429

: 37.429 Renda: R$ 405.340

Inter 3 x 1 Bragantino (Brasileirão)

Público : 21.710

: 21.710 Renda: R$ 195.127

