Barcellos tenta confirmar primeiros nomes do futebol do Inter para apresentá-los na sexta-feira

Renan Mattos / Agencia RBS

Se quiser mesmo apresentar novidades na entrevista coletiva marcada para sexta-feira, o presidente Alessandro Barcellos tem um desafio complexo nesta quinta. Após as saídas de José Olavo Bisol, André Mazzuco e Andrés D'Alessandro, o dirigente do Inter tenta reorganizar o futebol do clube. E tem somente um dia para encaminhar mudanças. Um dos passos é definir o futuro de Abel Braga.

O técnico que salvou o time na última rodada do Brasileirão 2025 será consultado sobre o que deseja fazer na próxima temporada. Ele ficou, inicialmente, contrariado pelas mudanças no departamento. Mas isso não seria um impeditivo para assumir como diretor esportivo. E também poderia ter carta branca para decidir os demais integrantes.

A principal meta é definir o diretor executivo. Dois nomes saem na frente: Fabinho Soldado e Deive Bandeira. Fabinho, ex-volante do Inter, campeão da Libertadores e do Mundial com Abel em 2006, está no Corinthians, que disputa a Copa do Brasil.

Esse possível atraso, somado a um salário alto que recebe em São Paulo, pode pesar contra si. Deive, que já foi diretor de mercado colorado, está no Botafogo e aceitaria voltar em cargo mais alto. Além deles, especula-se também o nome de Julio Rondinelli, que saiu do Juventude.

Mais definições

Se não houver acordo com Abel, será preciso encontrar também o diretor esportivo. A preferência é alguém com experiência em vestiário. Se possível, com alguma ligação com o clube.