O Inter pode, mesmo, fazer uma investida por Tite. O técnico não foi, ainda, contatado oficialmente, segundo Alessandro Barcellos, presidente do clube, mas recebeu elogios. E algumas portas ficaram abertas.

A declaração do presidente deixa isso claro:

— Tite é um grande treinador, sempre vai estar na pauta na medida em que decidiu voltar ao trabalho. Faz parte das movimentações. Mas não tive essa conversa ainda porque entendemos que é necessário montar um perfil de treinadores, e, a partir daí, tomar a decisão. Tite sabe disso. Ele deu declarações importantes sobre o Inter. Mas não teve contato formal do clube diretamente sobre isso — revelou.

Segundo os jornalistas Paulo Vinícius Coelho e Joanna de Assis, o clube gaúcho fez uma proposta para o técnico campeão da Copa Sul-Americana de 2008, que pediu prazo até segunda-feira (15) para dar uma resposta. Ele ainda aguardava uma oferta da Europa para dar sequência à carreira. Inclusive, havia convidado o então técnico do Avaí, Vinícius Bergantin, para ser seu auxiliar.

Tite foi um dos profissionais que ligaram para Abel Braga para incentivá-lo nas rodadas finais. A relação dele com o agora diretor técnico colorado pode pesar na decisão.