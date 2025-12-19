Atacante do Palmeiras desperta interesse do Inter

Jogador atualmente joga pelo Palmeiras. Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

O Inter se movimenta no mercado em busca de alternativas para o elenco de 2026. Um nome que agrada ao clube e ao novo treinador Paulo Pezzolano é o de Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras. Ele já esteve próximo do Colorado e foi treinado pelo treinador no Cruzeiro.

Segundo apurou Zero Hora, não há negociação em curso. O Inter buscou informações sobre o status de Bruno Rodrigues no time paulista. Nos últimos dias, circularam notícias sobre a possibilidade de saída do atleta.

Bruno Rodrigues foi flagrado disputando um torneio amador municipal em Ceará-Mirim, cidade natal do atleta. A questão gerou polêmica, e o ponta teve que pedir desculpas nas redes sociais.

A informação colhida pela direção colorada é que Bruno Rodrigues tem perspectiva de aproveitamento, visto que os paulistas têm poucos jogadores para o setor. Neste momento, a liberação aconteceria somente em caso de proposta mediante a chegada de um novo reforço. Desta forma, não há qualquer movimento ativo pela contratação.

O interesse do Inter em Bruno Rodrigues é antigo. Ele teve destaque no Cruzeiro em 2022 e 2023. Em 2024, o atacante tinha um pré-acerto com o Inter, mas o Palmeiras atravessou a negociação e o contratou por cerca de R$25 milhões, com vínculo até 2028.

No Allianz Parque, ele sofreu com lesões no começo da trajetória e somente nos últimos meses conseguiu atuar com relativa frequência.