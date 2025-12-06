Inter

No Beira-Rio
Notícia

Às portas do rebaixamento, o que pede a torcida para o time do Inter na despedida do Brasileirão 2025

Colorados falam sobre o jogo derradeiro da temporada, contra o Bragantino, no qual só uma combinação de resultados salva a equipe da queda

Rafael Diverio

