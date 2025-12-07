Inter venceu o Bragantino e evitou queda para a Série B. Arte GZH

O Inter venceu o Bragantino por 3 a 1, na tarde deste domingo (7), e conseguiu evitar a queda para a Série B beneficiado de derrotas do Ceará, para o Palmeiras, e do Fortaleza, para o Botafogo.

Confira as notas dos jogadores colorados na partida.

As notas dos jogadores do Inter

Rochet

Não foi muito exigido e não teve culpa no gol. Se jogou lesionado mesmo, é hora de aproveitar para se recuperar. Nota 6

Aguirre

Sofreu o pênalti que virou o segundo gol. Não faltou esforço nunca. Nota 6,5

Vitão

Além da versão zagueiro, apareceu também o ponta direita, que cruza a bola na cabeça do companheiro para fazer o gol. Nota 7

Mercado

Foi o líder que o time precisava na hora difícil. Comandou a defesa, fez um gol de centroavante. Nota 7,5

Bernabei

Não faltou dedicação, não faltou entrega. Travou uma batalha com Lucas Barbosa. E ganhou. Nota 6,5

Thiago Maia

Discreto no meio-campo, foi eficiente na proteção. Nota 6

Alan Rodríguez

Mais uma vez, correu mais até do que a bola. Trabalho de formiguinha. Nota 6

Bruno Gomes

O guerreiro do meio-campo. A força que o time teve nos últimos jogos estava toda com ele. Nota 6,5

Alan Patrick

Assumiu a responsabilidade de converter o pênalti que não deixou manchar sua trajetória no Inter. Nota 7

Vitinho

Esforçado, e pouco mais do que isso. Nota 6

Borré

Prendeu os zagueiros e se dedicou, como sempre. Não falta nunca isso a ele. Seu problema é fazer gol mesmo. Nota 5,5

Ricardo Mathias

Não segura a bola como Borré. Mas deu um passe perfeito para o gol de Carbonero. Nota 7

Carbonero

Não fossem seus inúmeros problemas de vestiário e sem a bola, nunca teria perdido lugar no time. Na cara do goleiro, fez o dele. Nota 7

Richard

Ajudou a segurar o resultado. Nota 6

Juninho

Fechou espaços pela esquerda. Nota 6

Bruno Henrique

Entrou no final. Sem nota