O Inter venceu o Bragantino por 3 a 1, na tarde deste domingo (7), e conseguiu evitar a queda para a Série B beneficiado de derrotas do Ceará, para o Palmeiras, e do Fortaleza, para o Botafogo.
Confira as notas dos jogadores colorados na partida.
As notas dos jogadores do Inter
Rochet
Não foi muito exigido e não teve culpa no gol. Se jogou lesionado mesmo, é hora de aproveitar para se recuperar. Nota 6
Aguirre
Sofreu o pênalti que virou o segundo gol. Não faltou esforço nunca. Nota 6,5
Vitão
Além da versão zagueiro, apareceu também o ponta direita, que cruza a bola na cabeça do companheiro para fazer o gol. Nota 7
Mercado
Foi o líder que o time precisava na hora difícil. Comandou a defesa, fez um gol de centroavante. Nota 7,5
Bernabei
Não faltou dedicação, não faltou entrega. Travou uma batalha com Lucas Barbosa. E ganhou. Nota 6,5
Thiago Maia
Discreto no meio-campo, foi eficiente na proteção. Nota 6
Alan Rodríguez
Mais uma vez, correu mais até do que a bola. Trabalho de formiguinha. Nota 6
Bruno Gomes
O guerreiro do meio-campo. A força que o time teve nos últimos jogos estava toda com ele. Nota 6,5
Alan Patrick
Assumiu a responsabilidade de converter o pênalti que não deixou manchar sua trajetória no Inter. Nota 7
Vitinho
Esforçado, e pouco mais do que isso. Nota 6
Borré
Prendeu os zagueiros e se dedicou, como sempre. Não falta nunca isso a ele. Seu problema é fazer gol mesmo. Nota 5,5
Ricardo Mathias
Não segura a bola como Borré. Mas deu um passe perfeito para o gol de Carbonero. Nota 7
Carbonero
Não fossem seus inúmeros problemas de vestiário e sem a bola, nunca teria perdido lugar no time. Na cara do goleiro, fez o dele. Nota 7
Richard
Ajudou a segurar o resultado. Nota 6
Juninho
Fechou espaços pela esquerda. Nota 6
Bruno Henrique
Entrou no final. Sem nota
