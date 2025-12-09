As lições de 2025 que o Inter precisa aprender para não correr os mesmos riscos em 2026

Inter se salvou na última rodada ao vencer o Bragantino. Duda Fortes / Agencia RBS

Para não correr os mesmos riscos em 2026, é fundamental para o Inter ter aprendido as lições que 2025 deixou. Seja como clube em geral ou mais especificamente no futebol, há correções de rumo a ser feitas urgentemente. Do Gauchão ao desespero da última rodada, foram três trimestres de falhas em todos os setores.

O Inter não soube lidar com o bom começo de ano, parece ter pensado que tudo estava resolvido quando Alan Patrick ergueu o troféu estadual e impediu o Octa do Grêmio. Descansou sobre os falsos louros de uma vitória que deveria ser protocolar, embora com méritos, contra um rival esfacelado.

Sucederam-se diversos erros nos mais variados setores. Na comunicação, surfou uma onda errada quando brincou com uma fofoca sobre a vida pessoal de um jogador e envolveu famílias. Não controlou um vestiário rachado, que chegou a ter briga física. Demorou a trocar de técnico em um trabalho em queda livre. Escolheu mal o substituto. Deu poucas explicações públicas. Montou (e mal) festas em horas indevidas.

Falta de reposição

O Inter chega a dezembro com um time bastante inferior ao que tinha em janeiro, fevereiro e março. No meio do ano, a direção vendeu Wesley por R$ 27 milhões, perdeu Fernando (lesionado) e doou Valencia ao Pachuca em troca apenas do pagamento de salário.

Verdade que Wesley e Valencia não estavam na melhor fase, mas contribuíam a sua forma. Wesley, mesmo tendo feito apenas um gol, ajudava em dribles, faltas e pênaltis sofridos. Fernando era titular, e sua saída foi irreparável. Especialmente pelas substituições.

Mazzuco e Bisol, em último caso os responsáveis por esse setor, não contrataram qualquer novo atacante nem para o lugar de Valencia nem para Wesley. O reforço para suprir Fernando foi Richard. O acréscimo da janela foi Alan Rodríguez, um meia uruguaio sem tanta experiência e com clara defasagem física. Nem os retornos de Mercado, Rochet e Bruno Gomes reduziram os problemas.

Teve um desacerto financeiro importante. Sem dinheiro para cumprir as obrigações com os clubes de quem contratou reforços, faltou também para manter em dia os direitos de imagem. A direção conseguiu pagar os salários da carteira, mas precisou renegociar as dívidas. Só na última rodada conseguiu ficar em dia.

Os técnicos da temporada

A mudança de técnico também foi equivocada. Os sinais de queda de desempenho sob comando de Roger Machado estavam claros desde maio. Excetuando o jogo da Copa do Brasil contra o Maracanã, da Série D, única vitória no mês foi contra o Bahia, que até garantiu o primeiro lugar na Libertadores.

Em 12 de junho, o time perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0. Era a última partida antes da parada para o Mundial de Clubes, e o Inter entrou no Z-4. A direção comprou o discurso do treinador de que era normal a situação por conta da divisão de atenção com a Copa do Brasil e com a Libertadores. De fato, o time saiu da situação na retomada do campeonato, mas longe de repetir o desempenho de 2024.

Roger só foi demitido depois de ser eliminado das Copas sem vitórias contra Flamengo e Fluminense e de perder um Gre-Nal em casa, com um pênalti desperdiçado nos acréscimos.

Quando ele saiu, a janela de transferências estava fechada. A direção negociou com Luis Zubeldía. O argentino parecia acertado com o Inter. Mas por conta de uma conversa com a Federação Peruana, o departamento de futebol, influenciado por D'Alessandro, procurou Ramón Díaz. O histórico recente de salvação de Vasco e Corinthians foi levado em consideração. E o veterano treinador, junto a seu filho, acabou escolhido. Caiu após levar 5 a 1 do Vasco a três rodadas do fim do Brasileirão.

A força de D'Alessandro foi usada para tentar um milagre com Abel Braga. O histórico técnico só aceitou o desafio porque seu camisa 10 fez a ligação em nome do Inter. Deu certo na última rodada.

Crise no vestiário

Mas uma das funções de D'Alessandro seria manter uma harmonia mínima no vestiário. E não foi o que se viu. Os grupinhos (estrangeiros, guris da base, conhecidos) são normais, mas todos precisam remar para o mesmo lado. Mesmo que Abel Braga tenha dito que não viu problemas, as rixas foram públicas. E agravadas pela má gestão do caso Léo Dias, que publicou fofocas sobre supostas infidelidades de jogadores e que não foram rebatidas pelo clube, mas, usadas como uma tentativa de marketing (o que pegou mal nas famílias).

Em resumo: ganhar o Gauchão não é garantia de nada, perder qualidade ao longo da temporada pode cobrar um preço alto, se for trocar de técnico, que se faça uma escolha melhor — e dê possibilidade de buscar reforços —, não atrasar pagamento e é preciso entender os recados do vestiário. E geri-los. O acerto do ano, Abel Braga, pode ser a grande arma para isso.