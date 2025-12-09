As condições para o Inter tirar Odair Hellmann do Athletico-PR

Odair está no radar do Inter. José Tramontin / athletico.com.br/Divulgação

A primeira meta do Inter para 2026 é redesenhar o departamento de futebol. Mudanças com os dirigentes são projetadas nos bastidores antes de avançar pela contratação de um novo treinador.

Odair Hellmann surge com força para treinar o Colorado a partir de janeiro, mas há condições impostas pelo Athletico-PR para liberar o técnico.

Segundo apurado por Zero Hora, o vínculo do técnico, que conseguiu o acesso à Série A numa campanha de recuperação no Furacão, tem duração até maio de 2026. O estafe foi procurado para uma reunião de renovação na próxima semana em Curitiba.

A condição para rompimento contratual neste momento é de multa na casa de R$3 milhões aproximadamente. Ela diminui a cada mês, segundo o contrato vigente.

A relação de proximidade e admiração de Abel Braga, que tende a migrar para uma função diretiva, e D’Alessandro, que deverá seguir como diretor esportivo, pesam favoravelmente, já que ambos conhecem o técnico.

Odair Hellmann tem três profissionais no Athletico-PR: Fábio Moreno, auxiliar, ex-auxiliar de Abel Braga, Anderson Nicolau e o analista de desempenho Guilherme Vaz. Depois da saída do Inter, em 2019, ele acumula passagens por Fluminense, Al Wasl dos Emirados Árabes, Santos e Al-Riyadh e Al-Raed da Arábia Saudita.