Após tarde de negociações, Cruzeiro espera acertar com Tite nesta terça-feira

Tite está livre no mercado desde que deixou o Flamengo em setembro de 2024. André Ávila / Agencia RBS

Tido como o nome preferido da direção colorada para treinar a equipe em 2026, Tite parece estar cada vez mais distante do Inter. Segundo o ge.globo, o técnico passou a tarde desta segunda-feira (15) em conversas com representantes do Cruzeiro, e o clube espera fechar a negociação nesta terça-feira (16).

No domingo (14), o Cruzeiro foi eliminado pelo Corinthians, nos pênaltis, nas semifinais da Copa do Brasil. No dia seguinte, Leonardo Jardim deixou o comando da equipe, o que provocou movimentações do clube mineiro na busca por treinadores.

Conforme o GE, os primeiros contatos com Tite começaram antes da queda de Jardim, que já indicava não seguir no cargo após o término da Copa do Brasil. Contudo, as negociações se iniciaram de forma efetiva nesta segunda, por meio de uma reunião presencial com o treinador e seu empresário.

O Inter enviou uma proposta para o treinador, que comandou a Seleção Brasileira nas duas últimas Copas do Mundo, e esperava uma resposta até esta segunda, até o Cruzeiro entrar na jogada. Como trunfos, o Colorado aposta na boa relação de Tite com Abel Braga e em um contrato de longo prazo.

Além da concorrência com o time mineiro, o Inter também lida com um movimento liderado por um conselheiro que busca coletar assinaturas para dar início ao processo de impeachment do presidente Alessandro Barcellos. A situação causa dificuldades nas tratativas com Tite e com os demais nomes que estão na pauta colorada.

A tendência é que o treinador confirme a sua decisão nos próximos dias. Caso a escolha não seja o Inter, o clube gaúcho terá de correr para anunciar outra opção. Segundo Abel Braga, diretor esportivo do clube, dois brasileiros e dois estrangeiros são analisados. Um dos profissionais de fora do país é Eduardo Domínguez, campeão argentino com o Estudiantes.