Após reunião, D'Alessandro deixa o Inter 

D'Alessandro não seguirá no Inter para o próximo ano. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter terá de buscar um diretor esportivo para 2026. Andrés D'Alessandro deixou o cargo após reunião realizada nesta terça-feira (9), que oficializou também a saída do executivo André Mazzuco. O ídolo colorado e a direção chegaram a um consenso sobre mudanças nos rumos do futebol.

Abel Braga foi informado sobre a saída de D'Alessandro. O técnico responsável por salvar o Inter da Série B está cotado para ocupar um cargo na direção e falou publicamente que gostaria de trabalhar com D'Alessandro. Não descartou, inclusive, chamá-lo para treinador.

Mas após o ano desgastante, e um segundo semestre de extrema dificuldade, clube e profissional optaram pela saída. Conforme foi informado pelo Inter em nota, a saída do argentino se dá por questões pessoais. Nesta quarta-feira (10), outros nomes podem ser anunciados. Na sexta-feira (12), o presidente Alessandro Barcellos concederá entrevista coletiva no Beira-Rio para projetar os próximos passos do clube.

Ídolo colorado dentro de campo, sendo campeão da Libertadores de 2010 e da Sul-Americana de 2008, o argentino atuava como diretor esportivo desde agosto de 2024, quando foi anunciado junto a André Mazzuco. Antes da passagem como dirigente no Inter, ele chegou a trabalhar como coordenador técnico no Cruzeiro, em 2023.

Confira a nota publicada pelo Inter

O Sport Club Internacional informa mudanças no Departamento de Futebol Masculino. Deixam o cargo o Diretor Executivo de Futebol, André Mazzuco, e o Diretor Esportivo, D’Alessandro, em etapa alinhada ao processo de reorganização do setor para a temporada de 2026. No caso de D’Alessandro, a decisão ocorre por questões pessoais.

O Clube agradece aos dois profissionais pelo trabalho realizado no período, que envolveu contribuições relevantes na quinta colocação no Brasileirão de 2024, na condução do retorno do time ao CT Parque Gigante, com melhorias estruturais e avanços nos processos internos, e na conquista invicta do Gauchão de 2025. Destaca-se ainda o envolvimento pleno de D’Alessandro com a instituição, ídolo histórico que reforçou a identidade com o Clube no Departamento de Futebol durante sua passagem. O Inter deseja êxito e sucesso a ambos na continuidade de suas trajetórias.