Após recusa de Tite, Inter agenda reunião com técnico estrangeiro  

Paulo Pezzolano comandou o Cruzeiro entre 2022 e 2023 Thomas Santos / Cruzeiro,Divulgação

Após a ida de Tite para o Cruzeiro, o Inter muda seu foco para Paulo Pezzolano. O uruguaio está livre no mercado desde que deixou o Watford, da Inglaterra, em outubro.

A reportagem de Zero Hora apurou que a direção colorada se reunirá com o treinador na tarde desta terça-feira (16). O nome já estava no radar colorado interessava em 2024, ainda antes da chegada de Roger Machado, e conta conta com o apoio de Abel Braga.

Aos 42 anos, Paulo Pezzolano foi jogador e, como técnico, passou por Montevidéu City Torque e Liverpool, do Uruguai, Pachuca, do México, Valladolid, da Espanha, e Watford, da Inglaterra. Entre 2022 e 2023, passou pelo Cruzeiro e foi campeão da Série B.

Outro nome que agrada a direção é Eduardo Domínguez, do Estudiantes, campeão argentino. Com contrato até o próximo dia 31, ele ainda não foi procurado pelos argentinos para renovar.