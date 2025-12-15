Após encerramento da temporada do Inter, Beira-Rio recebe evento especial para torcedores

Seleção Colorada movimentou o Beira-Rio Agência Preview / Divulgação

Torcedores e jogadores não profissionais puderam atuar em um dos melhores gramados do Brasil no final de semana. O Beira-Rio sediou, no domingo, a 5ª edição do Seleção Colorada. Foi uma experiência completa de um dia de jogo.

A edição 2025 reuniu mais de 160 jogadores, distribuídos em seis chaves e ocupou o estádio por 12 horas de programação. Cada participante teve uma jornada completa, que incluiu momentos exclusivos normalmente reservados aos atletas profissionais.

A experiência contemplou 50 minutos de jogo no gramado do Beira-Rio, entrada em campo pelo túnel dos jogadores, preparação nos vestiários, arbitragem e narração ao vivo, uniforme completo (camiseta, calção e meião) e um kit de boas-vindas com brindes.

A organização foi da Brio, parceira do Inter na administração do estádio, e contou com patrocínio de Tumelero e Tintas Coral.