Após empréstimo, lateral Ramon não deve ser aproveitado pelo Inter em 2026

Ramon perdeu espaço no Inter e não deve ser utilizado em 2026 Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

Um dos jogadores a voltar de empréstimo para o Beira-Rio é Ramon, de 24 anos. O lateral foi cedido pelo Inter ao Vitória em agosto e pode seguir no clube baiano na próxima temporada.

A reportagem de Zero Hora apurou que o Inter não deve aproveitar o lateral em 2026. Com isto, ele deve ser novamente emprestado pelo Colorado.

Neste momento, Inter e Vitória debatem a permanência do jogador em Salvador. A principal possibilidade é um novo empréstimo aos baianos, mas o modelo de negócio ainda está sendo tratado entre os clubes.

O Inter deve buscar mais uma opção para o setor no mercado. Atualmente, o elenco colorado conta com Bernabei como titular e apenas os jovens Pablo, 19 anos, e Alisson, de 17, como opções para o setor.

O vínculo de Ramon com o Inter vai até dezembro de 2027. Em janeiro deste ano, o Colorado acertou a compra do lateral-esquerdo junto ao Olympiacos, da Grécia, por um valor próximo de R$ 9 milhões.