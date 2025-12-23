Alvo do Inter, Fabinho Soldado deixa o cargo de executivo de futebol do Corinthians

Ex-jogador trabalhava como dirigente do Timão desde 2024. Rodrigo Coca / Agência Corinthians / Divulgação

Pretendido pelo Inter, Fabinho Soldado não é mais o executivo de futebol do Corinthians. O clube paulista comunicou nesta terça-feira (23) o desligamento do profissional, agradecendo aos serviços prestados e reforçando que decisão foi tomada em comum acordo. O Timão ainda não anunciou um substituto para o dirigente.

No Colorado, o ex-jogador é cotado para a mesma função que ocupava no Corinthians. No time gaúcho, o cargo está vago desde a saída de André Mazzuco, no último dia 9. No ano passado, quando Magrão deixou a função de diretor de futebol, o clube fez uma primeira tentativa por Fabinho, que recusou a oferta.

Quem é Fabinho Soldado?

Campeão da América e do Mundo em 2006 pelo Inter, o ex-jogador atuava como diretor executivo do Corinthians desde o ano passado. A principal marca de sua passagem foi o tetra da Copa do Brasil, conquistado no último domingo (21).

Apesar disso, conviveu com críticas por parte da torcida. Ainda assim, Fabinho contava com apoio de parte do elenco e do próprio presidente Osmar Stábile, que havia ancado sua continuidade. O dirigente também teve destaque na contratação de Depay no clube paulista.

Desde que se aposentou, em 2009, trabalhou em Bonsucesso, Bangu, Anápolis e Tupi, até chegar ao Flamengo, onde ficou entre entre 2017 e 2023, como gerente de futebol.