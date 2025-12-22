Alvo do Inter, Fabinho Soldado deixa futuro em aberto após tetra do Corinthians na Copa do Brasil

Apesar das críticas, Fabinho conta com apoio de parte do elenco e do próprio presidente. Rodrigo Coca / Agência Corinthians / Divulgação

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, cotado para o mesmo cargo no Inter, voltou a falar sobre sua permanência no clube após a conquista do tetra da Copa do Brasil.

Em entrevista no campo em meio à comemoração corintiana, o dirigente revelou ter se reunido recentemente com o presidente Osmar Stabile e destacou que ainda não há definição sobre seu futuro:

— Vamos conversar e tomar a melhor decisão para o clube e para mim — disse, Soldado, que pediu mais tranquilidade para exercer seu trabalho.

A declaração ocorre em meio a pressões políticas internas, já que conselheiros vinham cobrando sua saída e a nomeação de um diretor estatutário para o departamento de futebol.

Apesar das críticas, Fabinho conta com apoio de parte do elenco e do próprio presidente, que tem bancado sua continuidade. Ainda assim, o dirigente não garantiu que seguirá no cargo em 2026, reforçando que a decisão será tomada apenas após o fim do ano.

Soldado ainda aproveitou os microfones para fazer um desabafo aos críticos, que segundo ele, "atrapalham" o dia-a-dia do clube paulista:

— A minha vontade sempre foi de permanecer, mas eu confesso que esse pequeno grupo (críticos) que atrapalha o Corinthians, esse pequeno grupo que às vezes se levanta silenciosamente, que ninguém bota a cara, né? Esse grupo atrapalha. Incomoda todos — desabafou.

No Inter, o cargo está vago desde a saída de André Mazzuco, no último dia 9. No ano passado, quando Magrão deixou a função de diretor de futebol, o clube fez uma primeira tentativa por Fabinho, que recusou a oferta.