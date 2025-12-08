Aliviados, torcedores do Inter falam de lição aprendida: "Temos de revisar o processo"

Papai Noel festejou a permanência, mas fez um pedido à direção. Valter Junior / Agência RBS

Foi por pouco. Por um momento, nem o Papai Noel Colorado acreditou ser possível que outros times dessem de presente ao torcedor a permanência na Série A do Brasileirão. Em uma das tardes mais alucinantes vividas nos quase 57 anos de Beira-Rio, o Inter escapou da Segunda Divisão em uma tarde de domingo (7) em que pegar fôlego foi complicado, muito complicado.

Terminado o jogo, foi hora de pagar promessas. Vitão atravessou o gramado de joelhos. Vitinho também. Um torcedor munido de um papelão fazendo as vezes de joelheira contornou o estádio de joelhos. A promessa, segundo ele, foi "para as próximas gerações porque eu vi o bi da Libertadores".

Teve quem desse a volta no estádio de joelhos. Jeff Botega / Agencia RBS

Depois de a adrenalina baixar, as ideias voltarem a ser oxigenadas, os torcedores não usaram a vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino como um tapete que encobre os problemas. Jogadores e direção foram os principais alvos das lições deixadas pelo sofrimento vivido em 2025.

– Tu não tem ideia de quantos pedidos eu recebi (para salvar o Inter) – conta o agente penitenciário Luciano Lombardini, fantasiado com um gorro vermelho e portador de uma longa barba branca.

Ele completou:

– A lição é que a torcida tem de cobrar, esses jogadores ganham fortunas. Tem de investir na base.

Em um canto do Beira-Rio, o corretor de imóveis Bento Pacheco assistiu à partida sozinho e em silêncio. Dividia os pensamentos apenas consigo durante a partida. Não se furtou de quebrar o silêncio para apontar os principais problemas vividos pelo clube.

– Hoje estava bastante difícil. Temos de revisar o processo. A impressão é que tem problema no vestiário. Temos que dar uma sacudida na direção e no vestiário. A herança dessa direção não é boa – acredita.

O apoio incondicional durante a partida não se alongou após o término dela. Na arquibancada, após o festejo pela permanência também graças aos resultados paralelos de Fortaleza e Ceará, jogadores e dirigentes não foram poupados.

Uma das organizadas começou o jogo com uma faixa com os seguintes dizeres: Amor à camisa... Que saudade!". A medida que o cenário desanuviou, ela foi retirada, mas as críticas não desapareceram.

Quando os jogadores foram saudar os torcedores, ouviram vaias como trilha sonora. O presidente Alessandro Barcellos, mais uma vez, foi alvo de xingamentos.

– A lição que fica é essa direção, que não entende nada de futebol. O legado é a destruição de tudo. Eu mudaria o estatuto obrigando que os dirigentes entendam o mínimo de futebol e empreendedorismo. Diminuiria o conselho – desabafa o empresário Arthur Thomas.

Os colorados foram para casa com a certeza de que disputarão o Brasileirão em 2026, mas com a preocupação de que mudanças são necessárias para tais sofrimentos não se repitam.