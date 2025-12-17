Alan Benítez cogita deixar o Inter

Lateral tem contrato até o final de 2026 Ricardo Duarte / Internacional / divulgação

As indefinições sobre o treinador e o Departamento de Futebol do Inter para 2026 travam algumas situações do elenco. Alan Benítez, contratado na última janela de transferências, não deslanchou com a camisa colorada e cogita deixar o clube.

O vínculo atual tem duração até dezembro de 2026. No entanto, o lateral-direito pretende ter sequência como titular para seguir sendo convocado pela seleção paraguaia. Pelo Inter, ele entrou em campo 11 vezes, sendo cinco como titular. Ele foi preterido por Braian Aguirre, e até mesmo para a improvisação de Bruno Gomes.

No Cerro Porteño, Benítez era dono da posição. Ele já estava sendo monitorado pelo CAPA (Centro de Análise e Prospecção de Atletas) desde 2024. O aval de D’Alessandro, ex-diretor esportivo, foi determinante para o acerto. Ele chegou sem investimento, apenas por salários e luvas.

Até o momento, apenas equipes paraguaias fizeram sondagens. Aos 31 anos, ele passou pelos três principais clubes do país e vestiu as camisas de Benfica, Rubio Ñú-PAR e Minnesota United-EUA.