Abel deixa em aberto permanência no Inter, mas descarta seguir como técnico: "Isso não faz mais parte de mim"

Abel treinou o Inter nas duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Duda Fortes / Agencia RBS

Abel Braga já estava marcado na história do Inter pelas conquistas do Mundial e da Libertadores de 2006. Depois deste domingo (7), ele ganha mais força na discussão do maior técnico do clube na história. O novo feito foi manter a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, foi necessário vencer o Bragantino e contar com as derrotas de Ceará e de Fortaleza.

Após o término da partida, Abel foi questionado na entrevista coletiva sobre a possibilidade de seguir no clube em 2026. Ele disse que haverá uma conversa com a diretoria, mas descarta a continuidade como treinador.

— Claro que vai ter conversa (sobre seguir em outro cargo). Mas como treinador acabou. Acabou. Isso não faz mais parte de mim — disse Abel, que ainda completou:

— Eu tomei dois calmantes hoje, antes de vir pro jogo. Eu acreditava, eu confiava, mas eu tinha que me prevenir se não conseguisse. Eu ia sentir a mesma dor que o torcedor tem, que a direção tem, que o staff tem. Então foi incrível viver isso novamente — destacou Abel Braga, orgulhoso.

Dívida paga

Quando foi apresentado nesta oitava passagem pelo Inter, Abel citou que um dos motivos foi o rebaixamento do Inter em 2016. Ele afirmou que foi convidado para assumir o time na época, mas recusou.

— Hoje eu estou orgulhoso de mim, porque eu acho que o que eu poderia ter feito lá atrás eu fiz agora. Felicidade enorme para meus amigos. Não dá para explicar — disse o ídolo colorado.

Abel Braga ainda comparou com a conquista do Mundial em 2006 e disse que nunca tinha visto tantas lágrimas no rosto dos jogadores como neste domingo (7). Agora, só resta a ele comemorar.

— Eu só sei que hoje eu vou tomar um vinho caro. Não abdico da minha carne gaúcha. Eu não sou pão duro não, mas hoje eu vou gastar.