Abel Braga volta ao Rio e aguarda contato para definir permanência no Inter

Abel Braga voltou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (9) Jeff Botega / Agencia RBS

Depois de finalizar o Brasileirão com o Inter, Abel Braga retornou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (9). O ídolo colorado deve passar os próximos dias com a família na capital fluminense.

A reportagem de Zero Hora apurou que ainda não houve uma conversa oficial entre Inter e Abel para que ele assuma uma função como dirigente. Ainda assim, não há empecilhos para que o acerto ocorra em breve.

No Beira-Rio, o desejo da permanência de Abel Braga é unanimidade. O ídolo, que voltou da aposentadoria como técnico para livrar o Inter do rebaixamento, também foi claro sobre querer assumir um cargo diretivo no clube.

D'Alessandro como técnico

Além disso, Abel gostaria de ver D'Alessandro como técnico do Colorado. ZH ouviu que o ex-treinador sugeriu a mudança de função ao então diretor esportivo, mas não há negociações para isso no momento.