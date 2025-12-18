Abel Braga revela motivo que fez o Inter contratar Pezzolano: "Louco pelo trabalho"

Abel terá a função de intermediar a relação entre elenco e comissão técnica. Filipe Duarte / Agência RBS

Abel Braga foi apresentado nesta quinta-feira (18) como diretor técnico do Inter. Ele comandará o futebol do clube, agora fora da casamata, em uma função de aproximação e redução de problemas para o novo treinador, o uruguaio Paulo Pezzolano, que chegará na sexta-feira (19) a Porto Alegre. Em sua primeira coletiva no novo cargo, esbanjou sinceridade e não fugiu de nenhum tema.

Segundo o presidente Alessandro Barcellos, Abel era um sonho antigo para esse cargo, mas que só foi concretizado agora:

— Não vou apresentar a pessoa Abel Braga, e sim o diretor Abel Braga. Já tivemos em outro momento a intenção de contar com Abel para essa função, pelas características que demonstrou ao longo da carreira, pela capacidade de gestão. Ele será fundamental para esse momento de transição, e para nos ajudar na avaliação e na reformulação de peças do nosso plantel. Ele não parou de trabalhar desde domingo.

O novo diretor técnico falou sobre vários temas. Da escolha de Paulo Pezzolano à negociação com Tite, de suas atribuições a bastidores da equipe, nada fugiu da sinceridade do agora dirigente colorado. A seguir, veja as principais respostas.

O sim para a nova função

— Disse que, se usasse a cabeça, era maluco de aceitar o convite para os dois jogos (do Brasileirão). Foi puro coração. Agora, aceitei com muita consciência, foi pensado. Me senti feliz, honrado. Vou ficar aqui junto como sempre foi, dando o máximo e para dar aos colorados aquilo que sempre desejaram. Vamos retomar aquele slogan do Inter: o clube do povo.

Primeiras impressões

— Não sabia que se trabalhava tanto. Cheguei ontem, o Adriano (Loss, responsável pela logística) me pegou 13h15min do aeroporto, saí daqui 20h e ficou muita gente trabalhando, inclusive o presidente, para que nada desse errado.

Atribuições

— Vou fazer aquilo que gostaria de ter tido como treinador. Alguém que segure as bronquinhas, que tire do treinador aqueles pequenos probleminhas, que permita ao treinador lidar com tática, estratégia, anímico. Não vou escalar time, substituir jogador, nada disso. Vou estar sempre do lado. Sou intermediário entre jogadores e comissão técnica. Em 2023, no Vasco, devem ter acontecido 50 pequenos problemas. E nenhum deles foi divulgado, saiu na imprensa. Eram coisas que resolvia dentro da minha sala. Deixa o treinador pensar em parte técnica, tática, adversário. Vocês não imaginam o quanto chega de informações para um treinador. O cara não pode lidar com essas informações todas. Vou participar de indicações de contratações, sim. Mas entre a minha escolha e a do treinador, sempre vai permanecer a do treinador. Mas vou estar por dentro de tudo.

Qualidade do time

— Aceitei o desafio de treinar aqueles jogos porque penso que o time do Inter é bom. Passou por problemas? Passou. Mas não desaprenderam a jogar futebol, só o anímico estava ruim. Tenho certeza de que as coisas vão mudar. Mas vão mudar na racionalidade. O novo treinador já tem um perfil muito amplo do time. O treinador é a parte principal daquilo que entra e daquilo que sai. Queremos que as coisas tenham um caminho positivo. Estamos esperançosos de que vai ser um ano legal, cara.

Conversa com Tite

— Não posso falar a conversa que tive com Tite, óbvio. Quando surgiu o nome foi consenso. Mas o homem Tite, o treinador Tite, o caráter do Tite, que nunca deixou de lado, ele foi muito claro, muito gentil. É meu amigo. Ele sempre me colocou de forma clara. Estou apalavrado com um clube, não me disse qual era, também não perguntei. Então vou ver como vai ser. Chegamos ao Paulo com a mesma clareza. Falamos que tínhamos uma negociação com Tite e que aguardaríamos sua resposta. Quando ela veio, voltamos nele e finalizamos o acordo.

Paulo Pezzolano

— Vou aprender com esse cara. Sei que ele é do trabalho. Ele cita a família, que trabalha muito. Estou louco para ver esse cara. Tu te incomoda de ver um maluco na beira do campo? Eu já fui esse cara. Estou com um feeling de que vai ser muito bom. O que nos fez levar o nome do Paulo foi, primeiro, o que ele conseguiu com essa idade. As informações todas de ex-jogadores são extremamente positivas. Ele é muito claro quando diz que só quer verdade. Paulo André trabalhou com ele no Cruzeiro, no Valladolid, falamos com outros jogadores, todos chegavam ao motivo que fez contratarmos, de que é um louco pelo trabalho.

Adaptação do técnico

— Temos estudos, análises, opiniões do Abel, do presidente, do Caco, do Felipe Dallegrave, da preparação física, da saúde, do presidente. Conversamos, expusemos o que pensamos, mas é ele que vai decidir. E vai ser fácil porque já tem noção da equipe. Já sabe porque a equipe chegou naquele momento difícil. Ele sabe que é isso que vai combater.

Saída de D'Alessandro

— Ele achou que era o momento de sair, tentei demovê-lo da decisão. Depois do jogo do São Paulo, falei para ele que poderia ser treinador, que fez o curso. Mas me disse que não era o momento. É um ídolo, e isso sempre ajuda. Lamentei a saída.

Ajudantes de Abel

— Leomir vai ser meu auxiliar como diretor. Quero trazer a base para mais perto. Vamos estar em Alvorada. Leomir vai ser o responsável. São pessoas que, assim como o Elio Carravetta, estiveram sempre perto nas conquistas. Elio me disse que se tivesse de trabalhar de graça, trabalharia de graça. Ele ama o Inter. O trabalho vai ser de forma natural. Com outro tipo de mentalidade. Diego Pereira (preparador físico) vai ficar. É uma aposta nossa, cara de muita qualidade.

Administração do grupo

— Não vi grupo rachado. Vi, sim, um grupo reunido com as famílias. Me mandaram os vídeos. Fiquei feliz porque ajudei aqueles caras a voltarem a sorrir. Por que temos de pensar: e se fosse o contrário, como teria sido? Eles se gostam. Aqui não vai ter ninguém que não goste desse clube, que não entenda o que é esse clube. Vamos pensar grande. É isso o que quero do torcedor: pensem grande.

Desafio financeiro

— Essa coisa da dívida, quem não assumiu um clube com dívida? Quem não saiu do clube com dívida? E os clubes continuam com dívida. Sou grato ao futebol. Sou apaixonado pelo futebol. Ele (Paulo Pezzolano) vai se virar, e nós também. A programação está perfeita. Vamos reapresentar dia 27, o sub-20, vai fazer três jogos do Gauchão. Vamos jogar a Copa SP com o sub-17. Se passar de fase, fazemos uma troca. Dia 3 chegam os demais.

Saídas e chegadas

— Já foi dada a opção do Carbonero, está resolvido (o Inter vai exercer a opção de compra de US$ 4 milhões ao Racing). Sobre Ricardo Mathias e Luis Otávio, temos de pensar grande. Qual clube que não negocia? O Palmeiras não tem problemas? Então por que vendeu o Estêvão? Tem que vender, cara. E vai ajeitando. Sei de meninos da base que são muito promissores, Kempes e João Bezerra.

Recuperar jogadores

— Bernabei vai ser o mesmo jogador de 2024. O Paulo já sabe. Não foram só Bernabei e Borré que não foram bem. Muito jogador esteve abaixo. Borré é um jogador diferenciado. É da seleção de seu país. Tem uma capacidade de raciocínio incrível. Tomara que o torcedor dê uma trégua, que o treinador goste dele. Se o treinador não gostar de alguém, vamos ter de trocar. Não vamos ficar com alguém que não vá ser usado. Nossa ideia é mantê-lo.

Convicção na escolha

— Não vamos trocar treinador daqui a dois três meses. Esse é o perfil que procurávamos. Vou pedir ao torcedor. Esse clube vai voltar a ser o clube do povo. Clube do povo é sacrifício. Paulo me falou da família, que ama o país, ama Montevidéu, mas é um cara do trabalho. Será que não está na hora de o Inter ter um cara para três, quatro anos? Só podemos perdê-lo para a seleção do Uruguai.

