Abel Braga revela bastidores sobre busca pelo novo treinador do Inter

Abel ganha protagonismo na busca pelo novo treinador. Jeff Botega / Agência RBS

Oficializado como diretor técnico pelo presidente Alessandro Barcellos na última sexta-feira (12), Abel Braga tem como prioridade a busca pelo novo treinador do Inter para 2026. Contatos já estão sendo feitos, e a ideia é que um anúncio ocorra na próxima semana.

Segundo Abel Braga, em entrevista ao programa Jogo Aberto, da TV Bandeirantes, quatro profissionais já foram contatados.

— Tem que ser alguém que possa trazer credibilidade. Esses dois primeiros são brasileiros, mas não descartamos e temos na mira, dentro daquilo que buscamos como perfil, também dois estrangeiros. A procura está sendo bem calculada — disse Abel Braga.

Entre os brasileiros, a principal tentativa recai sobre Tite, que já conversou com Abel Braga. Odair Hellmann, atualmente no Athletico-PR, e Cuca, livre no mercado, também têm seus nomes analisados pela direção.

No caso do ex-treinador da Seleção Brasileira, uma resposta deverá ser dada até a próxima segunda-feira (15). O salário pedido por Tite é considerado alto, mas ele conta com a admiração de Abel Braga. As conversas com estrangeiros vêm ocorrendo de forma paralela.

A rodada inaugural do Gauchão de 2026 está marcada para os dias 10 e 11 de janeiro.