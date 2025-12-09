Inter

Casamata
Notícia

Abel Braga quer D'Alessandro como técnico do Inter em 2026

Com isso, ambos trocariam de cargo na próxima temporada, mas não há negociação em andamento; por enquanto, trata-se de um desejo de Abelão

Rafael Diverio

Saimon Bianchini

