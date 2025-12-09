Abel Braga quer D'Alessandro como técnico do Inter em 2026

A caminho de assumir um cargo no Inter para a próxima temporada, Abel Braga tem um nome preferido para ser o técnico em 2026: D'Alessandro.
O atual diretor esportivo trocaria de função, deixando a de dirigente para o treinador que salvou o time da queda na última rodada, e iria para a casamata. Não há acerto, nem sequer evolução nessas conversas, trata-se, por enquanto, de um desejo de Abelão. O comentarista Adroaldo Guerra Filho, Guerrinha, falou sobre isso no Sala de Redação.
D'Alessandro não está convicto sobre isso. Ele ouviu de Abel o desejo e considera ter uma dívida com o técnico, por ter aceitado a missão nas duas últimas rodadas. Mas isso não significa que aceitará. Nem mesmo que avançará qualquer conversa.
Nesse novo desenho, Abel seria o diretor esportivo e D'Ale, o treinador. D'Alessandro fez o curso de técnico da Associação Argentina de Futebol (AFA) e está apto a comandar equipes. Já falou sobre o sonho de comandar algum time, mas resiste em começar justamente no Inter e nesse momento.
A direção tem reuniões agendadas ao longo da terça e da quarta-feira para definir o futuro do futebol colorado. Será preciso também definir o destino da vice-presidência de futebol, de José Olavo Bisol, e do diretor-executivo André Mazzuco.
Além de D'Alessandro, os dois nomes que já foram especulados pelo Inter são Odair Hellmann e Thiago Carpini. Odair tem contrato com o Athletico-PR até o meio do ano que vem, e teria uma multa para ressarcir o Furacão, estimada entre R$ 3 milhões e R$ 4 milhões. Carpini fica livre após encerrar o vínculo com o Juventude.