Abel Braga projeta última rodada do Brasileirão e faz pedido aos jogadores do Inter

Abel Braga voltou ao clube para treinar nas duas últimas rodadas. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O clima após a goleada do São Paulo contra o Inter é o pior possível entre os colorados, já que as chances de rebaixamento estão mais altas do que nunca. Abel Braga admitiu que esperava contribuir mais na partida, mas não desistiu de lutar até o final. A palavra que resume o sentimento do técnico colorado agora é "honra".

Durante a entrevista coletiva depois do jogo de quarta-feira (3), o treinador utilizou a palavra em diversas oportunidades e reforçou que, independente de ficar ou não na Série A, o time precisa encerrar a competição de forma digna.

— Eu falei antes do jogo que não iria falar do mental, porque para mim ele não estava fraco. A preparação para o jogo foi muito boa. Agora, o que nos resta não depende só de nós, mas temos que jogar pela honra. É a honra que esse clube sempre teve, de milhões de torcedores envolvidos em um sentimento de muita grandeza — disse Abel Braga.

O treinador não deixou de assumir responsabilidade pela derrota, mas lembrou que a resposta precisa ser dada dentro de campo pelos jogadores:

— Já falei no vestiário, mas vou falar até domingo. Honra, é isso. Não sei se alguns terão o último jogo com a camisa do Inter. Eu sei que será o último jogo do campeonato na nossa casa. Tomara que não aconteça nada — declarou.

A possibilidade de queda do Inter está próxima dos 80%. Agora, o time precisa vencer o Bragantino, na rodada final, e torcer para no mínimo dois resultados paralelos em partidas envolvendo os três principais concorrentes do clube: Vitória, Fortaleza e Ceará. Abel ainda acredita na permanência.

— Eu prefiro acreditar que não vai acontecer (rebaixamento). Eu prefiro falar com eles de honra. Quem tem que dar a resposta são eles — concluiu o treinador.