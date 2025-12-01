Abel Braga não é o único a aceitar trabalhar de graça pelo Inter nesta reta final de Brasileirão

Além de Abel Braga ter aceitado o convite para retornar ao Inter de forma emergencial, e sem salário, para ajudar a salvar a equipe do rebaixamento, outro profissional consagrado que já trabalhou no Beira-Rio não hesitou em aceitar o chamado do treinador Campeão do Mundo pelo Colorado.
O professor Élio Carraveta, nome renomado da preparação física e integrante das comissões vitoriosas de 2006 e 2010, foi convidado por Abel para retornar ao Inter e, prontamente, aceitou o desafio. Assim como o técnico, Carraveta também não receberá nenhum valor para exercer a função nesta reta final de Brasileirão.
— Quero agradecer ao Abel por este convite, está oportunidade de retornar ao Sport Club Internacional para essa semana importante, significativa, semana decisiva — disse o profissional através de suas redes sociais.
Inicialmente, o acordo com Élio Carraveta também é válido apenas para os dois últimos jogos deste Brasileirão. Não há, por ora, conversas sobre continuidade para a próxima temporada. O trabalho será realizado em conjunto com os preparadores físicos Diego Pereira e João Goulart.
Saída
Élio Carraveta deixou o Beira-Rio em 2022. Ele era o responsável por comandar o departamento de performance e saúde quando foi desligado pelo clube em fevereiro daquele ano.
Durante sua passagem pelo Inter, Carraveta integrou comissões técnicas que conquistaram alguns dos principais títulos recentes do clube. Ele foi bicampeão da Libertadores (2006 e 2010) e campeão do mundo atuando na preparação física da equipe colorada.