Abel Braga não é o único a aceitar trabalhar de graça pelo Inter nesta reta final de Brasileirão

Carraveta trabalhou de 1996 até 2022 no Beira-Rio. Florida Cup / Divulgação

Além de Abel Braga ter aceitado o convite para retornar ao Inter de forma emergencial, e sem salário, para ajudar a salvar a equipe do rebaixamento, outro profissional consagrado que já trabalhou no Beira-Rio não hesitou em aceitar o chamado do treinador Campeão do Mundo pelo Colorado.

O professor Élio Carraveta, nome renomado da preparação física e integrante das comissões vitoriosas de 2006 e 2010, foi convidado por Abel para retornar ao Inter e, prontamente, aceitou o desafio. Assim como o técnico, Carraveta também não receberá nenhum valor para exercer a função nesta reta final de Brasileirão.

— Quero agradecer ao Abel por este convite, está oportunidade de retornar ao Sport Club Internacional para essa semana importante, significativa, semana decisiva — disse o profissional através de suas redes sociais.

Inicialmente, o acordo com Élio Carraveta também é válido apenas para os dois últimos jogos deste Brasileirão. Não há, por ora, conversas sobre continuidade para a próxima temporada. O trabalho será realizado em conjunto com os preparadores físicos Diego Pereira e João Goulart.

Saída

Élio Carraveta deixou o Beira-Rio em 2022. Ele era o responsável por comandar o departamento de performance e saúde quando foi desligado pelo clube em fevereiro daquele ano.