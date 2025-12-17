Abel Braga faz convite para profissional voltar ao Inter

Carravetta trabalhou no Beira-Rio entre 1996 e 2022. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter pode fechar em breve o retorno de Élio Carravetta. O preparador físico de 72 anos, que trabalhou no Beira-Rio entre 1996 e 2022, recebeu o convite de Abel Braga para trabalhar no departamento de futebol. A situação será resolvida a partir da chegada do diretor esportivo em Porto Alegre nesta quarta (17).

Além da preparação física, ele já teve outras atribuições. A última foi coordenador de performance.

O profissional tem currículo acadêmico e é reconhecido como referência na área por diversos preparadores físicos. Em 2023, foi contratado pelo Santos, de onde saiu antes do final do Brasileirão.

Fuga do rebaixamento

Carravetta integrou a comissão técnica de Abel Braga na última semana para escapar do rebaixamento. Deu suporte na preparação física e colaborou no relacionamento com atletas.

O técnico campeão mundial, agora diretor esportivo, tem a liberdade para montar sua equipe de trabalho e deve encorpar o departamento de futebol com mais profissionais.