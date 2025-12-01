Abel Braga explica retorno ao Inter: "Estou aqui para não sentir no coração o que senti lá atrás, no outro rebaixamento" 

Abel Braga durante apresentação. Jeff Botega / Agência RBS

É preciso voltar a 2016 para entender por que Abel Braga aceitou o convite de D'Alessandro para comandar o Inter, 17º colocado no Brasileirão, nas duas últimas rodadas.

Por mais que seja dono das maiores vitórias e de algumas das mais marcantes da história colorada, Abelão não tinha sua história completa no clube, nem mesmo em sete passagens anteriores.

Campeão gaúcho, da América e do Mundo, vice do Brasileirão três vezes, ele ainda precisava, em suas palavras, "tirar uma marca":

— Me chamaram para pegar o time e tinha convicção que o Inter ia cair. E não quis. Espero que agora consiga tirar essa marca. Por que vim agora? Porque acredito. Falei para os jogadores: Vocês devem pensar que sou maluco. Mas sabem o que é? Quem faz o primeiro tempo que vocês fizeram contra o Santos não pode passar por isso. Foi muito legal hoje, disse a eles que tudo o que pediria seria treinado, então poderia exigir. Mas em momento algum mostrei vídeo, quadro negro, nada. Nem apito eu trouxe. A assimilação dos atletas, de todos, àquilo que foi pedido, me encantou. Não posso prometer que não vai cair, mas tenho convicção de que vamos fazer de tudo para sair.

Leia Mais As contas de Abel Braga para evitar o rebaixamento do Inter

Emoção na apresentação

A apresentação de Abel foi marcada pela emoção. D'Alessandro ficou com os olhos marejados quando foi elogiado por Abel. Alessandro Barcellos também tinha a voz embargada quando falou sobre o novo técnico:

— Estamos aqui não para apresentar, até porque dispensa apresentações, mas para informar à comunidade colorada sobre a chegada do professor Abel Braga, para essa reta final importantíssima do Brasileirão. Junto a ele, do professor Elio Carravetta, conhecido do futebol brasileiro. Leomir, eterno auxiliar de Abel, também está junto. E Diego Pereira, preparador físico, permaneceu no cargo.

Elogios

Abel descontraiu com jornalistas, ao perguntar sobre o time de um e ao responder uma série de perguntas de outros. Falou que Aguirre será titular, como uma espécie de tentativa de recuperar a moral do jogador que falhou contra o Vasco e foi substituído aos 15 minutos do primeiro tempo. Borré também foi bastante elogiado e sobre Alan Patrick, lembrou que no ano passado sugeriu sua convocação para a Seleção. E que agora é hora de recuperar aquele futebol. Mas projetou um time mais cauteloso.

Estratégia, tática, técnica à parte, o que ficaram foram as declarações. E a renovação da esperança: