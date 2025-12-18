Abel Braga explica nova função e elogia elenco do Inter: "Ajudei esses caras a voltarem a sorrir"

Abel foi apresentado de forma oficial um dia após o aniversário de 19 anos da conquista do Mundial de Clubes. Filipe Duarte / Agência RBS

Depois de aceitar o desafio de treinar o Inter nas duas rodadas finais do Brasileirão e salvar o time do rebaixamento, Abel Braga assume um novo cargo no clube. Nesta quinta (18), ele foi apresentado como diretor técnico e segue na equipe para 2026.

Em entrevista no Beira-Rio, o ídolo colorado admitiu que foi mais fácil aceitar o convite desta vez, já que houve um tempo maior para pensar na situação. Quando assumiu na reta final do Brasileirão, a decisão foi tomada de forma muito rápida.

— Esse aceite do convite foi feito e aceito com muita consciência daquilo que nós temos que fazer. Agora foi pensado. Então, me senti feliz, me senti honrado. Eu vou ficar aqui, mais uma vez, junto, como sempre foi, dando o máximo e querendo dar ao torcedor colorado tudo o que ele sempre desejou — disse Abel, que ainda lembrou da felicidade que sentiu ao manter o Inter na primeira divisão.

— Aquilo me deu uma alegria, porque eu pensava assim: eu ajudei esses caras a voltarem a sorrir.

Sobre a nova função que irá exercer, ele classificou como "intermediário" entre atletas e comissão técnica. A ideia é evitar que o novo treinador seja sobrecarregado por problemas que fogem do gramado.

— Eu sou o cara intermediário entre os jogadores e o corpo técnico. Eu posso te dizer com total convicção e certeza que no ano de 2023, que eu estive no Vasco, devem ter acontecido uns 50 pequenos problemas. E nenhum dos 50 pequenos problemas foi divulgado, esteve na imprensa, porque era resolvido na minha sala. "O jogador está chegando muito em cima da hora. O jogador caiu o rendimento." Cara, eu vou lá, eu contorno — explicou.

Novo treinador

O primeiro ato do novo diretor foi na contratação do treinador para 2026. Entre conversas com Tite e Paulo Pezzolano, o Inter fechou com o uruguaio, que foi anunciado nesta quinta-feira (18). Abel Braga não negou que o brasileiro foi a primeira opção, mas também destacou que o estrangeiro está empolgado com o projeto do clube.

— Eu, na minha função, eu vou tentar fazer exatamente aquilo que eu gostaria de ter tido como treinador — ressaltou o diretor técnico do Inter, que ainda disse que fará o máximo para dar tranquilidade ao trabalho de Pezzolano:

— O foco é o cara (treinador) preocupar com treinamento, com escalação, com estratégia, com mental dos jogadores. E não ficar resolvendo probleminha.