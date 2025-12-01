Abel Braga esboça primeiro time do Inter para enfrentar o São Paulo

Abel Braga comanda treino do Inter nesta segunda-feira (1º) Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter se prepara para uma decisão diante do São Paulo, na Vila Belmiro, na quarta-feira (3). Antes da viagem, Abel Braga esboçou seu primeiro time desde o retorno ao Colorado.

A reportagem de Zero Hora apurou que Abel esboçou um time com três zagueiros e sem um centroavante de ofício. A ideia é ter um time mais resguardado, mas com capacidade de pressionar o adversário.

A formação esboçada teve Vitão, Mercado, Juninho; Braian Aguirre, Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodriguez, Alan Patrick, Bernabei; Vitinho. Rochet deve seguir no gol.

Após a atividade desta segunda-feira (1º), o elenco viaja para São Paulo. Na terça-feira (2), a equipe faz um último treino no CT do Corinthians.

Em solo paulista, a delegação terá o acréscimo de Leomir de Souza, histórico auxiliar de Abel que também retorna ao clube. São Paulo e Inter jogam às 20h de quarta-feira (3), na Vila Belmiro.