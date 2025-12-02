Abel Braga é registrado de camisa rosa no BID após declaração homofóbica

Abel Braga, de rosa, em outra passagem pelo Inter. Ricardo Duarte / Internacional/Divulgação

Contratado para comandar o Inter nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro com a missão de evitar o rebaixamento, Abel Braga foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na segunda-feira e está apto a atuar. Mas o que chamou atenção foi a cor da camisa usada pelo treinador de 73 anos: rosa.

O motivo foi a declaração polêmica de Abel na entrevista de apresentação ao Inter, no último domingo. Ao comentar sobre o ambiente que encontrou no vestiário, o técnico fez referência a uma conversa que teve com o diretor esportivo D'Alessandro no passado, citou a camisa rosa do Inter e fez uma fala homofóbica.

– Eu falei: "Eu não quero a porra do meu time treinando de camisa rosa, parece time de veado".

No mesmo dia, Abel se retratou em uma postagem no Instagram: "Colorados e coloradas, em primeiro lugar reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros. O que define é caráter. O Internacional precisa de paz e muito trabalho. Vamo, vamo Inter!", escreveu.

Propositalmente ou não, a escolha de Abel não chega a ser uma novidade. Inúmeras vezes em suas oito passagens pelo Inter e por outros clubes como Fluminense e Vasco, por exemplo, o técnico apareceu à beira do campo de camisas rosas. Resta saber qual será a escolha do figurino para a reestreia pelo Colorado, nesta quarta-feira, contra o São Paulo, na Vila Belmiro.

Abel Braga foi regularizado no BID na segunda-feira (1º). - / Reprodução/BID