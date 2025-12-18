Nesta quinta-feira (18), Abel Braga assumirá oficialmente seu cargo no departamento de futebol do Inter . O ex-técnico e ídolo colorado será apresentado como diretor técnico para a temporada 2026.

Como dirigente, Abel terá a missão de ajudar a reestruturar o Inter depois de um ano de eliminações precoces nas copas e luta contra o rebaixamento. O primeiro ato de Abel foi a contratação do técnico Paulo Pezzolano para assumir a equipe em 2026, além de já trabalhar pelo retorno do preparador físico Élio Carravetta ao clube.