Abel Braga é anunciado como novo diretor técnico do Inter

Abel Braga segue no Inter em 2026. Jeff Botega / Agencia RBS

Abel Braga segue no Inter para 2026. Ele foi anunciado, nesta sexta-feira (12), como novo diretor técnico do clube, tendo autonomia nas escolhas dos nomes dos novos integrantes do departamento de futebol e comissão técnica.

— Isso é fruto do entendimento do clube, da importância, do desejo do Abel também, que já tinha manifestado isso em outras ocasiões. O Abel não parou de trabalhar desde domingo, tem trabalhado diariamente conosco, já na perspectiva de busca de um novo treinador. Não foram nenhuma nem duas reuniões que tivemos e isso tem sido importante nesse momento de reorganização do Departamento de Futebol — afirmou o presidente Alessandro Barcellos durante entrevista coletiva nesta sexta.

Após ajudar o Colorado a se livrar do rebaixamento no Brasileirão, sendo treinador nas duas últimas rodadas, Abelão manifestou interesse em seguir no Inter, mas com uma função diferente.

Com 73 anos, ele não deseja mais ter essa rotina de viagens e treinamentos que um técnico de futebol precisa se ter. E na função de dirigente, Abel Braga poderá definir questões importantes para ajudar o Inter.

Na função de dirigente, ele já busca um substituto para a vaga de diretor executivo, que era exercida por André Mazzuco. O nome preferido é o de Fabinho, campeão da Libertadores e do Mundo em 2006, com Abel de técnico. Ele está no Corinthians e deve ser anunciado após a Copa do Brasil.

A busca pelo novo técnico também já começou. Abel será personagem importante na contratação do treinador e precisará usar a sua credibilidade para trazer um nome que conte com a aprovação da torcida.