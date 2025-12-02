Abel Braga define time do Inter para encarar o São Paulo

Abel comandou o último treino antes da viagem a Santos. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter fechou a preparação dentro de campo no final desta tarde de terça-feira (2), no CT do Corinthians, para encarar o São Paulo, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (3). O treinador confirmou um esquema mais cauteloso para a partida decisiva e ensaiou uma variação tática. A escalação será confirmada com uma troca.

O trabalho, o terceiro no retorno do treinador ao clube para salvar a equipe do Z-4, reafirmou a equipe testada em Porto Alegre antes da viagem. Sem Carbonero, suspenso, Juninho entra no time.

Borré fica no banco como alternativa, assim como Ricardo Mathias. A novidade, segundo apurado por Zero Hora, foi uma pequena variação no 3-6-1 esboçado anteriormente. Na fase defensiva, os alas recuavam para auxiliar na primeira linha, formando cinco defensores.

Bruno Gomes foi o volante centralizado, com Alan Rodríguez pela direita do tripé e Thiago Maia pela esquerda. Alan Patrick revezou entre uma espécie de meia e companheiro de Vitinho no ataque.

A formação para começar a decisão tem: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho.

A comissão técnica, agora completa com a chegada de Leomir Souza, fiel escudeiro de Abel, orientou a atividade debaixo de muita chuva. Agora, o foco de Abel será retomar a confiança do elenco nas próximas horas na concentração em Guarulhos.

A viagem para Santos ocorre somente no final da manhã desta quarta (3), dia da partida. Os atletas almoçam já na baixada santista para o confronto da noite.