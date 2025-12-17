A novidade que Paulo Pezzolano deve apresentar no Inter

O treinador deve apresentar uma novidade em relação aos trabalhos anteriores. Staff Images / Cruzeiro

O Inter anunciou Paulo Pezzolano como novo técnico. O treinador deve apresentar uma novidade em relação aos trabalhos anteriores.

O Colorado enviou à capital uruguaia para apresentar o projeto e debater com o próprio novo favorito para o cargo de treinador os dois profissionais que tocam a pasta do futebol na ausência de um executivo. Felipe Dallegrave, responsável pelo jurídico, e Ricardo Sobrinho, gerente de mercado.

Uma das dúvidas públicas, que deverá ser novidade na comissão de Pezzolano, é o auxiliar técnico do uruguaio. Ele liberou Camilo Speranza para acertar com o Liverpool-URU. Nos dois últimos clubes, Valladolid-ESP e Watford-ING, ele foi o braço direito do comandante. Na equipe, ele substituirá Joaquín Papa, outro que já esteve ao lado do provável do treinador em suas comissões técnicas.

Aliás, Pezzolano tem como característica lançar auxiliares para chefiar comissões técnicas. Em entrevista, em Montevideo, nesta manhã, ele citou a particularidade:

— Quero que meus assistentes técnicos se tornem treinadores, e eu mesmo quero crescer como treinador. Preciso de pessoas ao meu redor que me façam destacar ainda mais. Que me façam enxergar coisas que eu não via. É por isso que sou tão grato a Valentín Villazán, Martín Varini, Joaquín Papa e Camilo Speranza — revelou Pezzolano ao Espectador.

Villazán fez dobradinha até o Pachuca e depois treinou o Atenas e o Uruguay Montevideo FC, seu atual emprego, enquanto Varini chegou a trabalhar no futebol brasileiro, e comandou o Defensor-URU, Athletico-PR, Juárez e Necaxa do México.

Pezzolano tem dois profissionais garantidos no próximo time: Gonzalo Álvarez, preparador físico, e Matías Filipini, analista de desempenho. O terceiro nome é uma incógnita e não teve seu nome divulgado pelo Inter.