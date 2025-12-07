A inspiração de Abel Braga para montar o Inter contra o Bragantino 

Colorado precisa ganhar o confronto. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Para conseguir vencer o Bragantino pela última rodada do Brasileirão, o Inter apostará na formação que apresentou melhor desempenho recentemente. Abel Braga ficou encantado pelo rendimento do time contra o Santos, no primeiro tempo, no Beira-Rio, e colocará a mesma equipe da ocasião. O confronto serve de inspiração para o treinador no jogo mais importante de 2025.

A única troca entre os jogadores será a saída de Juninho, criticado pelos companheiros por equívocos contra o São Paulo, para a entrada de Borré. Foi a substituição do intervalo, quando o Colorado conseguiu ser mais ofensivo, mesmo com o placar adverso.

O esquema tático passe a ser o 4-4-2 com um tripé de volantes. Thiago Maia centralizado, Bruno Gomes pela direita e Alan Rodríguez na esquerda dando sustentação para Alan Patrick criar e servir Vitinho e Borré.

Na avaliação de Abel, que acompanhou o jogo a distância, foi o melhor rendimento ofensivo e com resguardados do elenco nos últimos meses. Nas duas entrevistas coletivas desde o retorno, o ídolo mencionou a primeira metade da partida, que terminou empatada em 1 a 1, como parâmetro a ser replicado.

Manter a intensidade

Comissão técnica e atletas consideram que o segundo tempo foi bem abaixo em relação ao primeiro, quando o empate foi cedido. A orientação é para, em caso de gol, manter o mesmo ímpeto. Carbonero, Gustavo Prado e Ricardo Mathias são as opções depeças ofensivas treinadas para o decorrer da partida.

A escalação do Inter para o último jogo do Brasileirão terá Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Borré.

O Colorado precisa ganhar o confronto e torcer por dois tropeços de adversários para fugir do rebaixamento.