A estratégia do Inter para lucrar mais na venda de Ricardo Mathias

Ricardo Mathias deve deixar o Inter. Ricardo Duarte / Divulgação,Inter

As negociações entre Inter e Al-Ahli, da Arábia Saudita, por Ricardo Mathias não foram concluídas. A proposta está na mesa, e o Colorado trabalha para aumentar o lucro na provável venda do atacante de 19 anos. Há expectativa pela concretização até a virada do ano .

São duas estratégias usadas pela direção para arrecadar mais na transferência. A primeira é tentar elevar a oferta. Os sauditas acenam com U$S10 milhões. O Inter tenta aumentar a quantia, mas garante que ficar com apenas U$S 6 milhões é pouco por um atleta com potencial, já que possui apenas 60% dos direitos econômicos do jogador.

Outra medida visa tratar com os demais detentores uma arrecadação superior na divisão dos percentuais. A Ferroviária, de São Paulo, possui 25%, enquanto o próprio jogador tem os 15% restantes. Já há conversas para facilitar a negociação, desde que o Colorado fique com uma fatia maior.