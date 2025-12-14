Inter

Iluminado
Notícia

14 de dezembro de 1975, o dia que mudou a história do Inter e do futebol gaúcho

Há 50 anos, o Colorado conquistava o seu primeiro título nacional ao derrotar o Cruzeiro no Beira-Rio; confira o documentário feito por GZH

Marcelo Vicente

Enviar email

Valter Junior

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS