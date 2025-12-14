14 de dezembro de 1975, o dia que mudou a história do Inter e do futebol gaúcho

O futebol do Rio Grande do Sul nunca mais foi o mesmo depois de 14 de dezembro de 1975. Foi nessa data, há 50 anos, que o Sport Club Internacional chegou ao topo do Brasil ao superar o Cruzeiro por 1 a 0, no Beira-Rio, e conquistar o primeiro título brasileiro.

Passadas décadas depois, o Inter já ganhou a América e o mundo. Mas o marco inicial foi o gol iluminado, marcado de cabeça pelo zagueiro Elias Figueroa aos 11 minutos do segundo tempo daquela decisão histórica.

Prestígio no centro do país

Além de colocar a taça no armário, o time então comandado por Rubens Minelli conquistou o coração de todos os colorados, o respeito do principal rival e a admiração dos torcedores e da imprensa do centro do país.

O jornalista Juca Kfouri, que acompanhou aquele Inter, define o Colorado campeão de 1975 como uma equipe espetacular:

— Era um time que tinha um goleiro como Manga, o “Dom” Elias Figueroa como zagueiro e xerife, e contava com Carpegiani e Falcão no meio-campo. Sim, claro, além do Caçapava. Com jogadores dessa qualidade, só podia ser um timaço e fazer história.

Kfouri lembra que, na época, não se via tantos jogos na televisão como hoje, evidentemente. Então, quando havia oportunidade de assistir àquele time, era obrigatório ir ao estádio:

— Repito: o meio-campo do Inter com Caçapava, Carpegiani e Falcão, foi um dos melhores que eu vi na minha vida.

Outro jornalista do centro do país, PC Vasconcellos, diz não ter dúvida alguma de que aquele Inter foi um dos maiores times do futebol brasileiro.

— Era um prazer ver o Inter jogar. Alguns jogadores, como Carpegiani e Falcão, hoje seriam titulares do meio de campo da Seleção Brasileira.

Quem tinha condições de acompanhar o Colorado de perto, como o Guerrinha, colunista de Zero Hora, também exalta a qualidade da equipe.

— Dificilmente, o Inter terá um time parecido com aquele. Todos sabiam jogar futebol. E além disso, era um time que tinha vergonha na cara. Você torcia para terminar o primeiro tempo perdendo de 2 a 0 para ter graça no segundo — comenta.

Porto Alegre, a torcida e o jogo final

Torcida entrando no Beira-Rio para assistir à decisão. Adolfo Alves / Agencia RBS

Porto Alegre amanheceu mobilizada para a grande final, a primeira em solo gaúcho. Colorados chegavam de todos os cantos para ajudar o Inter a conquistar o título contra o Cruzeiro. Mais de 82 mil pessoas lotaram o estádio e, entre elas, estava Fernando Carvalho — que seria o presidente campeão do mundo pelo Inter — que, na época, tinha 22 anos.

— Eu lembro que, pela ansiedade, acabei acordando muito cedo. Ia sempre aos jogos do Inter com alguns amigos, meu irmão Roberto e meu pai. Nós íamos para uma churrascaria chamada Dois Maninhos, ali pela Felipe de Oliveira. E esse ritual, que guiava todas as nossas ações nos pré-jogos, foi feito.

Saímos felizes da vida e comemoramos até a madrugada um título inesquecível FERNANDO CARVALHO Presidente do Inter, campeão do mundo de 2006

O Cruzeiro era um adversário perigoso e tinha craques como Raul, Nelinho, Piazza, Palhinha e Joãozinho. Mas o Inter conseguiu se impor e chegou ao gol da vitória aos 11 minutos da segunda etapa, com gol de cabeça de Elias Figueroa após cobrança de falta de Valdomiro.

— Foi o gol iluminado, com aquela cruzada do Valdomiro e o gol do Figueiroa. Saímos felizes da vida e comemoramos até a madrugada um título inesquecível — completa Carvalho.

O time revolucionário de Rubens Minelli

Rubens Minelli foi campeão brasileiro pelo Inter em 1975 1 1976. Carlos Rodrigues / Agencia RBS

Embora contasse com jogadores de alta qualidade, o Inter também se destacava pelo coletivo. Paulo César Carpegiani, meio-campista daquele time e que anos depois se tornou treinador, sendo campeão do mundo pelo Flamengo em 1981, lembra como o Inter aliava técnica com eficiência.

— Nós tínhamos um grupo muito competitivo. E além do competitivo, que é uma característica do nosso Estado, nós conseguíamos aliar naquele tempo, um futebol técnico com jogadores que estavam surgindo e despontando.

O analista tático de GZH, Cristiano Munari, ressalta as inovações que Minelli fazia.

— O meio-campo do Inter tinha uma variação durante os jogos em relação ao que os principais times do Brasil faziam na época. Minelli tinha uma movimentação que fazia o primeiro volante ter ao lado um dos meias, que recuava, para o outro ficar adiantada.

Quem deveria ter treinado o Brasil na Copa do Mundo de 1978 era o Rubens Minelli PC VASCONCELLOS

Por isso, Minelli é considerado um injustiçado por não ter sido técnico da Seleção Brasileira.

— Quem deveria ter treinado o Brasil na Copa do Mundo de 1978 era o Rubens Minelli. Era o técnico com mais mais capacidade à época, mas estávamos sob uma ditadura militar e o almirante Heleno Nunes, presidente da CBD, após a saída do Oswaldo Brandão, escolheu um militar, Cláudio Coutinho, brilhante, técnico, moderníssimo, à frente do seu tempo. Mas por uma questão lógica, quem deveria ter treinado era o Minelli — comenta PC Vasconcellos.

Inter 1x0 Cruzeiro — Final do Brasileirão — 14/12/1975

Inter (1)

Manga; Valdir, Figueroa, Hermínio, Chico Fraga; Caçapava, Falcão, Carpegiani; Valdomiro (Jair), Flávio e Lula. Técnico: Rubens Minelli.

Cruzeiro (0)

Raul; Nelinho, Darci Menezes, Morais, Isidoro; Piazza, Zé Carlos, Eduardo; Roberto Batata, Palhinha e Joãozinho. Técnico: Zezé Moreira.

Gol: Figueroa, aos 11 minutos do segundo tempo.

Estádio: Beira-Rio (Porto Alegre)

Público: 82.568

Documentário de GZH

Esse momento histórico é relembrado por Zero Hora no documentário Brasileirão de 1975 - Iluminado há 50 anos, que reúne três gerações de colorados. De um lado, o ídolo Valdomiro, 79 anos, autor do cruzamento certeiro para Figueroa. Do outro, o comunicador colorado do Grupo RBS Vaguinha, 45 anos, e o filho Théo, cinco anos. Assista: