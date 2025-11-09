W.O. do São Gabriel em Pelotas elimina Inter da Copa FGF

Inter B está eliminado; Juventude avança. Leonardo Bidese / E. C. Juventude / Divulgação

O São Gabriel não compareceu ao Estádio Boca do Lobo, neste domingo (9), para enfrentar o Pelotas pela última rodada da primeira fase da Copa FGF - Professor Ruy Carlos Ostermann. Com isso, o time perdeu por W.O e eliminou o Inter B da competição.

A equipe, que apenas 24 horas antes foi derrotada pelo Rio-Grandense, em Rio Grande, por 8 a 0, por outra competição (Terceirona Gaúcha), decidiu voltar para casa após o revés, e não permaneceu na Zona Sul para o confronto deste domingo.

O clube, com 13 jogadores, chegou a ser advertido pelo Sindicato dos Atletas que precisaria dar um intervalo mínimo de 66 horas entre uma partida e outra — o que não caberia neste final de semana. A FGF não se manifestou sobre o alerta do sindicato e também não mudou uma das duas partidas para outra data.

Inter eliminado

Com o W.O. confirmado, o Pelotas garantiu a primeira colocação e o São Gabriel permaneceu em último na primeira fase da Copinha. Porém, a ocorrência de W.O., de acordo com o artigo 75 do RGC - Regulamento Geral de Competições da Federação Gaúcha de Futebol, faz com que o time que causou o problema perca todos seus jogos.

Os que ocorreram anteriormente têm os placares mantidos, mas com eventuais pontos ganhos (empate ou vitória) pelo São Gabriel, revertidos aos adversários. E os jogos posteriores definidos como 3 a 0 para os adversários. O único ponto ganho do São Gabriel havia sido em um empate com o Juventude B, em 1º de outubro.

A partir do W.O., o Juventude ganhou mais dois pontos e ultrapassou o Inter B, pegando a última vaga nas segunda fase, para enfrentar o Brasil de Pelotas. Na outra disputa vão jogar Esportivo e Aimoré. Pelotas e Gaúcho passaram diretamente às semifinais.

Como ficaram às quartas?

Quarta, 12/11, às 15h: Brasil de Pelotas (3º) x Juventude (6º)

Brasil de Pelotas (3º) x Juventude (6º) Quarta, 12/11, às 19h: Esportivo (4º) x Aimoré (5º)