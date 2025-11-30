"Vou fazer esses dois jogos por amor ao clube", disse Abel Braga a André Rizek sobre retorno ao Inter

Abel Braga terá a oitava passagem como técnico do Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Aquele que para muitos é o maior treinador da história do Inter está de volta ao clube. Abel Braga foi escolhido para assumir o clube nas duas últimas rodadas do Brasileirão para salvar a equipe do rebaixamento.

O contrato é breve, apenas para as duas partidas finais da competição, contra São Paulo, fora de casa, e contra Bragantino, no Beira-Rio. Em contato com o jornalista André Rizek, do SporTV, Abel afirmou que não ficará após o término da competição.

Segundo informado por Rizek, no programa Fechamento SporTV, deste sábado (29), Abel Braga reforçou que não é mais técnico, mas que deve muito ao Inter e por isso aceitou o convite da direção.

— Eu sou um técnico aposentado. Devo muito ao Inter e por isso vou fazer esses dois jogos por amor ao clube. Não importa o que aconteça. Eu não sou mais técnico. Eu me aposentei em 2022 — relatou André Rizek sobre o que Abel teria dito a ele.