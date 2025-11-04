Volante do Inter será submetido à cirurgia e não joga mais em 2025

Ronaldo chegou ao clube nesta temporada. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter divulgou os relacionados para a partida contra o Vitória, que será disputada nesta quarta-feira (5), às 19h, no Barradão, em Salvador. São quatro jogadores ausentes na lista, sendo que um deles não jogará mais em 2025.

Borré e Mercado cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo, já Alan Rodríguez está em fase de retreinamento após lesão na coxa. E quem está fora da temporada é o volante Ronaldo, que será submetido a uma artroscopia no joelho direito.

O volante entrou em campo pela última vez na penúltima rodada, quando o Inter perdeu para o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã. No empate sem gols contra o Atlético-MG, no Beira-Rio, o atleta não foi relacionado.

Para o seu lugar foi chamado o jovem ganês Benjamin Arhin, das categorias de base. Outro jovem que volta a ganhar oportunidades é o centroavante Raykkonen, principalmente pela ausência de Borré.