Vitória vence Mirassol e coloca o Inter na zona de rebaixamento do Brasileirão

Vitória venceu por 2 a 0 em Salvador. Victor Ferreira / Vitória/Divulgação

A luta do Inter contra o rebaixamento ganhou mais um elemento dramático neste sábado (29). Com o triunfo do Vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, no Barradão, os baianos chegaram aos 42 pontos e ultrapassaram o Colorado, que entrou, oficialmente, no Z-4.

Após a goleada sofrida para o Vasco na sexta-feira (29), o Inter estacionou nos 41 pontos. Devido à vitória do Santos sobre o Sport, os colorados terminaram noite de sexta na 16ª posição, dois pontos acima do Vitória, que ocupava o 17º lugar.

Como foi o jogo

O Vitória entrou em campo disposto a sair da zona de rebaixamento. O Mirassol conseguiu ter mais domínio do meio-campo, mas os donos da casa aproveitaram qualquer espaço para avançar em contra-ataque.

Lucas Halter abriu o placar aos 24 minutos. Até o final do primeiro tempo, o Mirassol ainda conseguiu boas chances de empatar, mas foi pouco efetivo nas finalizações.

Os visitantes deram mais trabalho no segundo tempo, o que exigiu defesas decisivas do goleiro Thiago Couto. Mas foi o Vitória quem balançou as redes de novo, no finalzinho, em pênalti convertido por Matheuzinho.

Próximo jogo do Inter

O Inter enfrenta o São Paulo na próxima terça-feira (2) e o Bragantino na última rodada do Brasileirão 2025. Além de vencer as duas partidas, o time precisa contar com tropeços dos adversários diretos na tabela para escapar do rebaixamento.

Confira a tabela do Brasileirão