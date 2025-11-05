Vitória cria ambiente de decisão contra o Inter no Barradão

Time de Jair Ventura tenta se aproximar do Inter na tabela. Victor Ferreira / Vitória,Divulgação

Se o Inter trata a partida contra o Vitória como uma final, os mandantes não deixam por menos e citam o confronto como uma “batalha” no perfil oficial do clube nas redes sociais. O objetivo é sair da zona de rebaixamento e encurtar a distância para o Colorado. O Barradão, palco do confronto, deverá estar lotado.

A capacidade do estádio é de cerca de 30 mil espectadores. Mais de 20 mil lugares tinham sido vendidos na última parcial, divulgada pelo Vitória, no começo da tarde de terça-feira (4). Promoções foram realizadas, com as entradas custando cerca de R$20.

No X, antigo Twitter, na postagem do último treinamento, o clube citou que a preparação para a “batalha” seria finalizada dentro de campo.

A mobilização nas redes sociais não pode ser vista nas ruas da capital baiana. Poucos torcedores circulavam com a camisa da equipe, algo comum na cidade horas antes do jogo.

Como chega o Vitória

O técnico Jair Ventura projeta um time com os retornos do zagueiro Lucas Halter, capitão do time, e do meia Ronald. Com desconforto muscular, Matheuzinho, o principal jogador da equipe, é dúvida.

Em entrevista coletiva, o zagueiro Camutanga destacou a necessidade de conquistar os três pontos para sair do Z-4.

— Podemos trazer eles para a briga com a gente. O jogo é muito importante — disse o defensor.

O Vitória deve ir a campo com Thiago Couto; Lucas Halter, Camutanga e Edu; Erick, Ronald, Willian Oliveira e Maykon Jesus; Matheuzinho (Paulo Roberto), Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Acabar com o risco de queda

Pelo lado do Inter, a vitória é tratada como fundamental para praticamente acabar com a chance de rebaixamento. Um empate não é visto como um mau resultado.