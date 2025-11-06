Vitória 1x0 Inter: veja o gol e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Em confronto direto na briga contra o Z-4, o Vitória levou a melhor e venceu o Inter por 1 a 0, em Salvador. O gol do jogo, válido pela 32ª rodada do Brasileirão, foi marcado por Lucas Halter, aos 22 minutos do segundo tempo.
O defensor do Vitória balançou as redes após cobrança de escanteio: Vitinho não alcançou a bola, e Halter antecipou Juninho para marcar de cabeça.
O resultado mantém o Inter na 15ª posição no Brasileirão, com 36 pontos — três a frente do Z-4. A diferença pode diminuir ainda nesta quinta (6), já que o Santos, primeiro da zona de rebaixamento, joga contra o Palmeiras. O time de Ramón Díaz volta a campo no sábado (8), contra o Bahia, no Beira-Rio.
