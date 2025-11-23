Vitinho vive sua temporada mais artilheira, com gols decisivos no Inter

Vitinho marcou 11 gols pelo Inter nesta temporada. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Reforço do Inter no começo da temporada, Vitinho vive a fase mais artilheira da sua carreira. Além dos bons números, o ponta fez gols importantes para o Colorado em 2025.

O atacante chegou ao Beira-Rio com 29 gols marcados desde que virou profissional, pelo Atheltico-PR, em 2019. Agora, já são 40 finalizações certeiras.

Ou seja, foram 11 gols em 44 jogos com a camisa colorada. O número supera em dois a sua temporada de 2021, quando ajudou o Furacão a conquistar a Sul-Americana.

Além da quantidade, Vitinho se destaca pela importância dos gols. Ele marcou nas semifinais do Gauchão, contra o Caxias, contra o Bahia na Libertadores e no Brasileirão contra o Ceará, em partida decisiva na luta contra o Z-4 do torneio nacional.

Não por acaso, o ponta de 26 anos foi titular com Roger Machado e é agora com Ramón Díaz.

Vínculo

Jogador do Dínamo de Kiev desde 2021, Vitinho veio ao Colorado por empréstimo graças a uma normativa que permite a atletas que pertencem a clubes ucranianos e russos a se liberarem dos contratos originais por causa da guerra entre os países.

O contrato, inicialmente válido até 30 de junho de 2025, foi prorrogado pelo Inter por mais 12 meses após o bom desempenho em Porto Alegre.

A partir da metade de 2026, contudo, chega ao fim a relação do atacante com o Dínamo Kiev e com o Colorado. Há interesse numa eventual permanência no Beira-Rio, mas o assunto só poderá ser resolvido depois da virada do ano pela legislação atual.

