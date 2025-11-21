Vitão promete Inter focado mesmo após vitória sobre o Ceará: "A gente não pode relaxar"

Vitão é uma das referências do time colorado. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A vitória sobre o Ceará fez o Inter aumentar em quatro pontos a distância para a zona de rebaixamento. Ainda assim, o zagueiro Vitão promete que o time permanecerá focado para a próxima rodada, quando terá um duelo direto contra o Santos, no Beira-Rio.

— A gente não pode relaxar, não. Cada jogo é uma final, ainda mais diante do nosso torcedor. Desde o primeiro minuto até o último vamos em busca da vitória com muita humildade e pés no chão. Não vai ser essa vitória de hoje (quinta-feira) que vai nos fazer perder a humildade — projetou o defensor.

Depois de retornar de Fortaleza durante a madrugada, o elenco do Inter recebeu folga nesta sexta-feira (21). A reapresentação ocorre no sábado (22) pela manhã, quando será realizado um treino aberto para a imprensa e torcida.

— A gente foi consultado e prontamente concordou (com o treino aberto). É muito boa essa relação entre torcida e jogadores. A gente sabe a diferença que eles fazem e, quanto mais próxima essa relação, melhor para a gente. Então, estou feliz por essa proximidade e espero todos no sábado e depois na segunda — comentou Vitão.

Para o jogo da próxima rodada do Brasileirão, o técnico Ramón Díaz não poderá contar com o volante Luis Otávio, com o meia Bruno Tabata e com o atacante Carbonero, todos suspensos. Além deles, Ivan teve lesão grave confirmada e está fora do Brasileirão.

Por outro lado, o volante Thiago Maia volta a ser opção depois de ficar afastado por acúmulo de cartões.