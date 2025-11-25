Vitão lamenta chances perdidas do Inter contra o Santos: "Primeiro tempo era para ter virado no mínimo 3 a 0"

Vitão foi titular no empate colorado no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter segue ameaçado no Brasileirão. Na noite desta segunda-feira (24), o Colorado ficou no empate em 1 a 1 com o Santos, no Beira-Rio, pela 35ª rodada, resultado que mantém o time na briga contra o rebaixamento.

A equipe fez um bom primeiro tempo e saiu na frente aos 20 minutos, com Alan Patrick. Poderia ter feito mais na etapa inicial, como bem lamentou Vitão após a partida. O empate santista veio com Barreal ao 17 do tempo complementar.

— Nós criamos muitas chances. Na fase que a gente está, essas chances têm de ser concretizadas em gol. O primeiro tempo era para ter virado no mínimo 3 a 0, e o futebol te cobra, é cruel — lamentou Vitão, que ainda completou:

— Fizemos um grande primeiro tempo para matar a partida. Não matamos. Aí o Santos chegou com uma chance e empatou.

Próximo compromisso

Assim, o Colorado segue em 15º, agora com 41 pontos, três a frente do Santos, primeiro dentro da zona da degola. A equipe de Ramón Díaz volta a campo na sexta (28), contra o Vasco, no Rio.

— Agora é se unir ainda mais. Estamos em uma zona muito desconfortável, mas a gente só sai dessa juntos. É trabalhar e brigar até o final — destacou Vitão.