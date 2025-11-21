Vina pede desculpas por expulsão em jogo contra o Inter: "O excesso geralmente atrapalha"

O meio-campista Vina foi personagem determinante na vitória do Inter sobre o Ceará, na quinta-feira (20), na Arena Castelão. Ele foi expulso com cartão vermelho direto com apenas três minutos do primeiro tempo, deixando o clube cearense com um a menos durante toda a partida.
Nesta sexta-feira (21), Vina se manifestou nas redes sociais sobre a expulsão. Ele fez questão de pedir desculpas ao torcedor do Ceará e assumiu que a entrada de carrinho em Luis Otávio foi excessiva:
Veja o pedido de desculpas de Vina
"Estou aqui publicamente para me desculpar com o que aconteceu ontem, mas principalmente ao grupo de jogadores que mesmo com um a menos praticamente o jogo todo nos orgulharam com a forma com que jogaram e por pouco não conseguimos pontuar. Com certeza foi um dos dias mais triste da minha carreira, o excesso geralmente atrapalha. Tudo que extrapola corre o risco, e eu paguei o preço, mas esse erro não me define. Irei aumentar ainda mais minha dedicação por esse clube para poder contribuir sempre da melhor forma em campo. Ontem foi um erro e eu assumo a responsabilidade da derrota. Que seja feita sempre a vontade de Deus, mesmo que não compreendamos no primeiro momento, mas depois tudo faz sentido. Temos quatro finais e lutaremos até o final".