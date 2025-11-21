Vina pede desculpas por expulsão em jogo contra o Inter: "O excesso geralmente atrapalha"

Veja o pedido de desculpas de Vina

"Estou aqui publicamente para me desculpar com o que aconteceu ontem, mas principalmente ao grupo de jogadores que mesmo com um a menos praticamente o jogo todo nos orgulharam com a forma com que jogaram e por pouco não conseguimos pontuar. Com certeza foi um dos dias mais triste da minha carreira, o excesso geralmente atrapalha. Tudo que extrapola corre o risco, e eu paguei o preço, mas esse erro não me define. Irei aumentar ainda mais minha dedicação por esse clube para poder contribuir sempre da melhor forma em campo. Ontem foi um erro e eu assumo a responsabilidade da derrota. Que seja feita sempre a vontade de Deus, mesmo que não compreendamos no primeiro momento, mas depois tudo faz sentido. Temos quatro finais e lutaremos até o final".