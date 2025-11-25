Vice-presidente do Inter elogia o apoio da torcida e lamenta: “Sentimento é de frustração e indignação”

Coletiva de José Olavo Bisol após empate do Inter com o Santos em 1 a 1. José Alberto Andrade / Agência RBS

O vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, mostrou frustração após o empate com o Santos nesta segunda (24), no Beira-Rio, que mantém o clube na briga contra o Z-4. Ele reconheceu a queda de rendimento do time na partida, defendeu a “blindagem” do elenco e reforçou que o apoio da torcida será decisivo na reta final.

— Nosso sentimento é de frustração e indignação pela forma que jogamos o primeiro tempo e como voltamos completamente diferente para o segundo. Mas não tem outra fórmula senão o engajamento de todos nesse momento. É um bem maior, a gente está aqui discutindo uma situação que é a possibilidade de um rebaixamento — disse Bisol.

— A gente reconhece que não é merecedor do nosso torcedor, mas neste momento a gente precisa do apoio de todos. Vai ter a oportunidade de fazer a crítica, a prestação de contas e tudo aquilo que se faz em um final de temporada. Mas esse momento a gente precisa do torcedor, blindar o nosso ambiente e reverter a situação que estamos — completou.

O dirigente também explicou o conceito de “blindagem”, que, segundo ele, não significa afastar imprensa ou torcida, mas proteger o grupo e trabalhar emocionalmente para recuperar confiança:

— É trabalhar com o emocional, a confiança, a psicologia, com uma série de departamentos que tem dentro do futebol, que vai muito além de expor o jogador.

Em 15ª na tabela, com 41 pontos, três a frente do Santos, o primeiro da zona da degola, o Inter tem mais três jogos para tentar se afastar do Z-4 e evitar a segunda queda de sua história. O próximo compromisso é contra o Vasco, fora de casa, na sexta-feira (28).

Confira na íntegra a entrevista coletiva: